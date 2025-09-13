अपनी बातों के झांसे में दंपती को लिया, घर से ले उड़े आठ लाख के जेवर

छिंदवाड़ा. छिंदवाड़ा व पांढुर्ना में महिलाओं को झांसा देकर ठगने वाला गिरोह सक्रिय है जो सुबह के समय सक्रिय होकर मंदिर व अन्य स्थानों पर जाने वाली महिलाओं को बातों में फंसाकर उन्हें झांसा देकर जेवर लेते है तथा रफूचक्कर हो जाते है। पिछले कुछ दिनों में चार वारदातें सामने आई है, 11 सितंबर को पांढुर्ना में जैन मंदिर पूजन के लिए जा रही महिला से ठगों ने सात लाख रुपए कीमत के जेवर लेकर फरार हो गए। 11 सितंबर गुरुवार को ही कोतवाली थाना क्षेत्र में सुबह 10.30 बजे ही चंदनगांव स्थित मंदिर में पूजा के लिए जा रहे व्यक्ति को झांसा देकर उसके घर पहुंचकर घर में रखे आठ लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ किया गया। लगातार वारदात के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है तथा पुलिस सीसीटीवी खंगालने व सिर्फ जांच की बात कर रही है।