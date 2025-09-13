Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

अपनी बातों के झांसे में दंपती को लिया, घर से ले उड़े आठ लाख के जेवर

महिलाओं को ठगने वाला गिरोह सक्रिय, कई वारदात सामने आने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, शिकायत दर्ज करने में भी पुलिस कर रही देरी

छिंदवाड़ा

Jitendra Singh Rajput

Sep 13, 2025

crime news
crime news

छिंदवाड़ा. छिंदवाड़ा व पांढुर्ना में महिलाओं को झांसा देकर ठगने वाला गिरोह सक्रिय है जो सुबह के समय सक्रिय होकर मंदिर व अन्य स्थानों पर जाने वाली महिलाओं को बातों में फंसाकर उन्हें झांसा देकर जेवर लेते है तथा रफूचक्कर हो जाते है। पिछले कुछ दिनों में चार वारदातें सामने आई है, 11 सितंबर को पांढुर्ना में जैन मंदिर पूजन के लिए जा रही महिला से ठगों ने सात लाख रुपए कीमत के जेवर लेकर फरार हो गए। 11 सितंबर गुरुवार को ही कोतवाली थाना क्षेत्र में सुबह 10.30 बजे ही चंदनगांव स्थित मंदिर में पूजा के लिए जा रहे व्यक्ति को झांसा देकर उसके घर पहुंचकर घर में रखे आठ लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ किया गया। लगातार वारदात के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है तथा पुलिस सीसीटीवी खंगालने व सिर्फ जांच की बात कर रही है।

नौकरी लगी है, घर में रखे सोने से छूना है दान करने वाले पैसे


चंदनगांव आर्शीवाद कॉलोनी निवासी मानिकराव इंगले 11 सितंबर गुरुवार को मोहल्ले के शिव मंदिर पूजा करने पहुंचे थे। इस दौरान मंदिर में मिले अनजान व्यक्ति ने कहा कि उसकी नौकरी लगी है उसे पैसे दान करना है। जिस पर मानिकराव ने दानपेटी में पैसे डालने के लिए कहा था, उस व्यक्ति ने ज्यादा पैसा दान करने तथा किसी सोने के जेवर से छिलाकर दान करना है। इस दौरान वहां मौजूद महिला ने मंगलसूत्र से छिलाकर दान करने के लिए कहा लेकिन इस बात पर उस व्यक्ति ने कहा कि घर में रखे हुए सोने के जेवर से छिलाकर दान करना है। मानिकराव इंगले को झांसे में लेकर वह व्यक्ति उनके साथ उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद मानिकराव तथा उनकी पत्नी विद्या इंगले को व्यक्ति ने झांसे में लिया तथा अलमारी खोलकर सोने से उन पैसों को छिलाया।

प्रसाद लेकर आता हूं कहकर निकला


अनजान व्यक्ति ने पैसों को कपड़े में लपेटकर रख दिया तथा प्रसाद लेकर आता हूं कहकर चला गया। जब वह आधा घंटे तक नहीं आया तो मानिकराव इंगले ने अपने दामाद को फोन कर सूचना दी। इस दौरान अलमारी की चाबी नहीं मिल रही थी जिसके बाद चाबी बनाने वाले को बुलाकर अलमारी को खुलवाया गया। अलमारी खोले जाने पर जेवरात नहीं थे, ठगी का शिकार होने पर विद्या इंगले ने लिखित शिकायत कोतवाली थाने में की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 11:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / अपनी बातों के झांसे में दंपती को लिया, घर से ले उड़े आठ लाख के जेवर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.