जेल में बंद कैदी की बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

छिंदवाड़ा. जिला जेल में दहेज हत्या के प्रकरण में 10 वर्ष की सजा काट रहे कैदी की अचानक मौत हो गई, कैदी लाखन (70) पिता मनीराम यादव निवासी सोनपुर की रविवार की देर रात तबियत अचानक खराब हो गई थी। लाखन यादव को सीने में तेज दर्द हुआ था जिसके बाद सूचना जेल स्टाफ की दी गई। जेल स्टाफ ने उसे बेरिक से बाहर निकाला तथा मौके पर सीपीआर दिया तथा उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचा। जिला अस्पताल पहुंचने पर जब डॉक्टरों ने कैदी को चैक किया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लाखन यादव के साथ ही उसकी पत्नी व बेटा भी दहेज हत्या के प्रकरण में सजा काट रहे है तथा सभी 23 सितंबर 2023 से जेल में बंद है।