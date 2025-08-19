जेल में बंद कैदी की बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

छिंदवाड़ा. जिला जेल में दहेज हत्या के प्रकरण में 10 वर्ष की सजा काट रहे कैदी की अचानक मौत हो गई, कैदी लाखन (70) पिता मनीराम यादव निवासी सोनपुर की रविवार की देर रात तबियत अचानक खराब हो गई थी। लाखन यादव को सीने में तेज दर्द हुआ था जिसके बाद सूचना जेल स्टाफ की दी गई। जेल स्टाफ ने उसे बेरिक से बाहर निकाला तथा मौके पर सीपीआर दिया तथा उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचा। जिला अस्पताल पहुंचने पर जब डॉक्टरों ने कैदी को चैक किया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लाखन यादव के साथ ही उसकी पत्नी व बेटा भी दहेज हत्या के प्रकरण में सजा काट रहे है तथा सभी 23 सितंबर 2023 से जेल में बंद है।
मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम
कैदी की मौत की सूचना अन्य परिजनों को रविवार की रात ही दे दी गई थी जिसके बाद परिजन सोमवार की सुबह जिला अस्पताल पहुंचे थे। परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले भी जेल में ही लाखन यादव को चक्कर आया था तथा वह बेहोश हो गया था। पिछले कुछ दिनों से लाखन की तबियत कुछ खराब चल रही थी। सोमवार को कैदी का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराया गया इस दौरान जेल प्रबंधन व डॉक्टर उपस्थित थे।
पेरोल पर अंतिम संस्कार में पत्नी व बेटा शामिल
कैदी की अचानक मौत के बाद जेल प्रबंधन ने पोस्टमार्टम की प्रकिया को पूर्ण कराया। कलेक्टर की अनुमति के बाद पुलिस कस्टडी में जेल में बंद कैदी की पत्नी व बेटे को अंतिम संस्कार में शामिल कराया है।
रात को अचानक कैदी की तबियत बिगडऩे पर उसे बेरिक से बाहर निकाला गया तथा सीने में दर्द के बाद उसे सीपीआर दिया गया। तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मजिस्ट्रेट की उपस्थित में पोस्टमार्टम कराया गया है तथा मामले की मजिस्ट्रीयल जांच की जा रही है।