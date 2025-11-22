बीमा कंपनी को देना होगा वाहन मालिक को 17 लाख 25 हजार की क्षतिपूर्ति राशि

परिवादी का वाहन 19 मई 2022 की रात को ग्राम झंडा रिंग रोड से नितेश बेलबंशी के प्लाट से चोरी हो गया। वाहन के साथ दस्तावेज आरसी, इंश्योरेंस की कॉपी, परमिट एवं फिटनेस भी चोरी हो गए थे। परिवादी ने लिखित शिकायत 31 मई 2022 को की थी जिसके बाद देहात पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज किया था। परिवादी ने बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि की मांग की गई परंतु बीमा कंपनी ने परिवादी के विलंब से सूचना देना बता कर परिवादी को क्षतिपूर्ति राशि देने से मना कर दिया था। जिसके बाद परिवाद पत्र दिसंबर 2024 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आयोग के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सोनकर, सदस्य मोहन सोनी एवं सदस्य नीता मालवीय ने अनावेदक बीमा कंपनी के सेवा में कमी किया जाना पाया गया तथा, 20 नवंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए बीमा कंपनी के परिवादी को क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने हेतु आदेश पारित किया। प्रकरण में पैरवी अधिवक्ता अजय पालीवाल ने की है।