लिफ्ट की क्षमता थी पांच लोगों की सवार कर दिए 11, मैनेजर व बिल्डिंग मालिक पर प्रकरण दर्ज

छिंदवाड़ा. शहर के लालबाग क्षेत्र में गुरुवार रात आठ बजे वी 2 शॉपिंग मॉल की लिफ्ट अचानक थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिर गई। लिफ्ट में सवार महिलाओं समेत 11 लोग घायल हो गए। लिफ्ट की क्षमता पांच लोगों जो कि 350 किलो थी लेकिन क्षमता से काफी अधिक 11 लोग जो कि तकरीबन 750 किलो थे, ओवरलोड़ होने के कारण लिफ्ट पैड ने काम नहीं किया तथा लिफ्ट तीसरे फ्लोर से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। इस हादसे में घायल महिलाओं के पैरों में गंभीर चोट आई है जिन्हें डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। इस प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने घायलों के बयान के आधार पर वी टू मॉल के मैनेजर गणेश पिता फूल सिंह लिल्हारे तथा बिल्डिंग मालिक शेखर पटेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने मशीनरी के सही ढंग से उपयोग नहीं करने तथा किसी के जीवन में संकट में डालने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।