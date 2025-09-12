सांझा चूल्हा और पोषण पुनर्वास केन्द्र में इलाज से घटी कुपोषित बच्चों की संख्या



पोषण पुर्नवास केन्द्र की रिपोर्ट के अनुसार एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) में 857 बच्चों की संख्या दर्ज की गई है। छिंदवाड़ा व पांढुर्ना के ब्लॉकों में संचालित एनआरसी सेंटरों में कुपोषित बच्चों का उपचार किया जा रहा है जो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच रहे है। वर्तमान में जिले के एनआरसी सेंटरों में कुपोषित बच्चों को 14 दिनों तक रखा जाता है तथा उपयुक्त डाइट व वजन बढाकर स्वस्थ करने का कार्य किया जाता है। आकांक्षी जिलों में सी-सेम कार्यक्रम चल रहा है। जिसके तहत 0 से पांच वर्ष के बच्चों का लंबाई, चौड़ाई और वजन के आधार पर स्तर तय किया जाता हैं। सी-सेम के तहत पहले बच्चों के भूख की जांच होती हैं।

