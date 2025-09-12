बिगड़ी है जिला अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था, एंबुलेंस पहुंचने में भी समस्या

छिंदवाड़ा. जिला अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था बिगड़ी हुई है जिसका खामियाजा एंबुलेंस चालकों व मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचने वाली 108 एंबुलेंस को जिला अस्पताल के अंदर मुख्य इमारत तक पहुंचने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। जिसके कारण कई बार मरीजों को कुछ दूरी पर उतारकर वहां से स्ट्रेचर की मदद से ले जाया जाता है। परिसर में आने वाले चौपहिया वाहनों को व्यवस्थित खड़ा नहीं कराया जाता है जिसके कारण यह स्थिति सुबह ओपीडी के समय से दोपहर तक बनती है। वर्तमान में वाहन स्टैंड ठेकेदार मनमर्जी कर रहा है जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ठेकेदार ने कर्मचारी तो रखे है जो सिर्फ पैसा वसूलते है वाहनों को व्यवस्थित खड़ा करने तैनात नहीं रहते है, जिसके चलते चौपहिया वाहन जिला अस्पताल के गेट नंबर दो से लेकर नई इमारत तक मार्ग पर ही खड़े होते है, जिससे एंबुलेंस को पहुंचने में कठिनाई होती है।