नौकर ने चोरी की थी 15 लाख की चांदी, कोतवाली पुलिस ने चोरी के सामान के साथ पकड़ा



पूछताछ में आरोपी सचिन सोनी ने बताया कि बहन की शादी का कर्ज चुकाने के लिए कारखाना में काम करते हुए पिछले पांच माह में धीरे-धीरे आधा-आधा किलो चांदी चोरी की तथा घर पर छिपा दी। लगातार चांदी का भाव बढऩे के कारण नहीं बेचा तथा दीपावली के समय वह चांदी बेचने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के पास से 19 किलो चांदी जो कि 15 लाख रुपए की है वह बरामद करने में सफलता पाई है। आरोपी को पकडऩे में तथा चोरी के खुलासे में कोतवाली निरीक्षक आशीष धुर्वे, एएसआई ब्रिजेश रघुवंशी, आरक्षक विकास बैस, आरक्षक सागर डेहरिया, शैलेंद्र राजपूत, सायबर सेल प्रधान आरक्षक नितिन सिंह, आरक्षक आदित्य रघुंवशी की मुख्य भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।