नौकर ने चोरी की थी 15 लाख की चांदी, कोतवाली पुलिस ने चोरी के सामान के साथ पकड़ा

छिंदवाड़ा. कोतवाली थाना अंतर्गत रघुवंशीपुरा शक्ति चौक में वीपी एंड संस चांदी के कारखाने में 19 किलो चांदी चोरी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच की तो कारखाने में नौकरी करने वाला युवक ही चोर निकला। पुलिस ने नौकर के पास से 15 लाख रुपए कीमत की चांदी बरामद की है जो कि आरोपी ने घीरे-धीरे करते हुए चोरी की थी। स्टाक का मिलान होने पर यह चोरी का मामला खुलकर सामने आया तथा पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तथा उसके पास से चोरी की चांदी बरामद की है।
कोतवाली पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि संतोष (46) पिता विष्णुप्रसाद सोनी निवासी रघुवंशीपुरा शक्ति चौक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके चांदी के जेवर बनाने का कारखाना है, 23 सितंबर 2025 को स्टाक का मिलान करने पर चांदी की पायल बनाने की चांदी की चैन रा मटेरियल लगभग 19 किलो जिसकी शुद्व चांदी 12 किलो कीमत 15 लाख रुपए की चोरी होना पाया गया। शिकायकर्ता ने कारखाना में काम करने वाले कर्मचारी सचिन सोनी पर संदेह व्यक्त किया। पुलिस ने संदेही सचिन (26) पिता रविशंकर सोनी निवासी सोनी मोहल्ला माता मंदिर के पीछे की तलाश शुरु की तथा उसे शहर से पकडकऱ उससे कड़ाई से पूछताछ शुरु कर दी।
पूछताछ में आरोपी सचिन सोनी ने बताया कि बहन की शादी का कर्ज चुकाने के लिए कारखाना में काम करते हुए पिछले पांच माह में धीरे-धीरे आधा-आधा किलो चांदी चोरी की तथा घर पर छिपा दी। लगातार चांदी का भाव बढऩे के कारण नहीं बेचा तथा दीपावली के समय वह चांदी बेचने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के पास से 19 किलो चांदी जो कि 15 लाख रुपए की है वह बरामद करने में सफलता पाई है। आरोपी को पकडऩे में तथा चोरी के खुलासे में कोतवाली निरीक्षक आशीष धुर्वे, एएसआई ब्रिजेश रघुवंशी, आरक्षक विकास बैस, आरक्षक सागर डेहरिया, शैलेंद्र राजपूत, सायबर सेल प्रधान आरक्षक नितिन सिंह, आरक्षक आदित्य रघुंवशी की मुख्य भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
