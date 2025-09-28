Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

नौकर ने चोरी की थी 15 लाख की चांदी, कोतवाली पुलिस ने चोरी के सामान के साथ पकड़ा

कारखाने में काम करने के दौरान करता था चोरी, शक होने पर संचालक ने की थी शिकायत

2 min read

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Sep 28, 2025

chhindwara police

chhindwara police

छिंदवाड़ा. कोतवाली थाना अंतर्गत रघुवंशीपुरा शक्ति चौक में वीपी एंड संस चांदी के कारखाने में 19 किलो चांदी चोरी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच की तो कारखाने में नौकरी करने वाला युवक ही चोर निकला। पुलिस ने नौकर के पास से 15 लाख रुपए कीमत की चांदी बरामद की है जो कि आरोपी ने घीरे-धीरे करते हुए चोरी की थी। स्टाक का मिलान होने पर यह चोरी का मामला खुलकर सामने आया तथा पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तथा उसके पास से चोरी की चांदी बरामद की है।

कोतवाली पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि संतोष (46) पिता विष्णुप्रसाद सोनी निवासी रघुवंशीपुरा शक्ति चौक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके चांदी के जेवर बनाने का कारखाना है, 23 सितंबर 2025 को स्टाक का मिलान करने पर चांदी की पायल बनाने की चांदी की चैन रा मटेरियल लगभग 19 किलो जिसकी शुद्व चांदी 12 किलो कीमत 15 लाख रुपए की चोरी होना पाया गया। शिकायकर्ता ने कारखाना में काम करने वाले कर्मचारी सचिन सोनी पर संदेह व्यक्त किया। पुलिस ने संदेही सचिन (26) पिता रविशंकर सोनी निवासी सोनी मोहल्ला माता मंदिर के पीछे की तलाश शुरु की तथा उसे शहर से पकडकऱ उससे कड़ाई से पूछताछ शुरु कर दी।

बहन की शादी का था कर्जा, रची चोरी की साजिश


पूछताछ में आरोपी सचिन सोनी ने बताया कि बहन की शादी का कर्ज चुकाने के लिए कारखाना में काम करते हुए पिछले पांच माह में धीरे-धीरे आधा-आधा किलो चांदी चोरी की तथा घर पर छिपा दी। लगातार चांदी का भाव बढऩे के कारण नहीं बेचा तथा दीपावली के समय वह चांदी बेचने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के पास से 19 किलो चांदी जो कि 15 लाख रुपए की है वह बरामद करने में सफलता पाई है। आरोपी को पकडऩे में तथा चोरी के खुलासे में कोतवाली निरीक्षक आशीष धुर्वे, एएसआई ब्रिजेश रघुवंशी, आरक्षक विकास बैस, आरक्षक सागर डेहरिया, शैलेंद्र राजपूत, सायबर सेल प्रधान आरक्षक नितिन सिंह, आरक्षक आदित्य रघुंवशी की मुख्य भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 06:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / नौकर ने चोरी की थी 15 लाख की चांदी, कोतवाली पुलिस ने चोरी के सामान के साथ पकड़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जंगल से भागकर आया सियार: 11 लोगों पर किया हमला, गांव में दहशत का माहौल

mp news
छिंदवाड़ा

कोल इंडिया कर्मियों की बल्ले-बल्ले, अब मिलेगा 1 लाख से अधिक का सालाना बोनस

coal india employee bonus increased chhindwara mp news
छिंदवाड़ा

MP में टाइगर सफारी हुई महंगी, एंट्री और गाइड फीस के 10% तक बढ़े दाम

Pench Tiger Reserve entry fees increases expensive guide mp news
छिंदवाड़ा

मानसून सीजन के अंतिम दौर में माचागोरा डैम मेंं 97 फीसदी और कन्हरगांव जलाशय में 88 प्रतिशत पानी

छिंदवाड़ा

यहां नवरात्रि पर मां दुर्गा की जगह सजता है रावण का पंडाल, मूर्ति स्थापित कर 9 दिन होती विशेष पूजा

Shardiya Navratri 2025
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.