पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को बताया क्या है ऑपरेशन मुस्कान

छिंदवाड़ा. ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत 21 नवंबर शुक्रवार को थाना देहात अन्तर्गत संचालित सांदिपनी स्कूल गुरैया में पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय की उपस्थिति में जागरुकता अभियान संचालित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने अपने अभिभाषण में स्कूल के छात्र छात्राओं को सर्वप्रथम मुस्कान अभियान क्या है इसके बारे में जानकारी दी गई तथा यह भी बताया कि किस प्रकार बाल तस्करी अलग उद्देश्यों के लिए की जाती है। बालक बालिकाओं से बालश्रम यौन शोषण, बाल विवाह, देह व्यापार, छेड छाड, तथा महिला व बालिकाओं के खिलाफ बढ रहे अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु अपने साथ सुरक्षा की चीजें साथ में रखना आने जाने में विशेष सावधानियां रखना, जागरुक रहना, अनजान लोगों पर भरोसा न करने, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करने, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श, सोशल मीडिया के माध्यम से अनजान व्यक्तियों से सम्पर्क न करने तथा अपनी प्रायवेसी का ध्यान रखने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इसके अतिरिक्त वर्तमान में बढ रहे सायबर अपराधों डिजिटल अरेस्टिंग, बैंक एटीएम ओटीपी फ्रॉड तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग करते हुए किए जा रहे अपराधों से सतर्क रहने तथा घटना घटित होने पर तुरन्त हेल्पलाईन नम्बर तथा नजदीकी थाने में सूचना देकर मदद लेने की सलाह दी गई।
हेल्पलाईन नम्बरों डायल 112, चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, सायबर हेल्पलाईन 1930 के बारे में भी जानकारियां दी गई। जागरुकता अभियान कार्यक्रम में सीएसपी अजय राणा, थाना प्रभारी देहात गोविन्द सिंह राजपूत, निरीक्षक संजय भलावी, उनि वर्षा सिंह, महेश अहिरवार, महिला आरक्षक प्रमीला, स्वेता सनोडिया, आरक्षक सौरभ, पन्नालाल उपस्थित रहे।
