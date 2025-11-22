पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को बताया क्या है ऑपरेशन मुस्कान

बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु अपने साथ सुरक्षा की चीजें साथ में रखना आने जाने में विशेष सावधानियां रखना, जागरुक रहना, अनजान लोगों पर भरोसा न करने, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करने, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श, सोशल मीडिया के माध्यम से अनजान व्यक्तियों से सम्पर्क न करने तथा अपनी प्रायवेसी का ध्यान रखने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इसके अतिरिक्त वर्तमान में बढ रहे सायबर अपराधों डिजिटल अरेस्टिंग, बैंक एटीएम ओटीपी फ्रॉड तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग करते हुए किए जा रहे अपराधों से सतर्क रहने तथा घटना घटित होने पर तुरन्त हेल्पलाईन नम्बर तथा नजदीकी थाने में सूचना देकर मदद लेने की सलाह दी गई।