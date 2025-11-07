शिक्षक की विदाई ऐसी कि पूरा गांव रो पड़ा, रथ में बैठाकर किया विदा



मेघराज पराडकऱ की पहली पोस्टिंग 1 अक्टूबर 1987 को इसी धोबीवाड़ा ग्राम में हुई थी और उन्होंने अपनी संपूर्ण सेवा, लगभग चार दशक, इसी स्कूल को समर्पित कर दी। इन 38 वर्षों में उन्होंने गांव की कई पीढिय़ों को शिक्षित किया, जिससे उनका रिश्ता केवल शिक्षक और छात्र का नहीं, बल्कि परिवार जैसा बन गया था। विदाई समारोह में स्कूल स्टाफ के साथ-साथ भारी संख्या में ग्राम वासी, छात्र-छात्राएं और अभिभावक शामिल हुए। जनसैलाब की यह उपस्थिति ही इस बात का प्रमाण थी कि शिक्षक ने गांव के दिलों में कितनी गहरी जगह बनाई है। हर किसी की आंखें नम थीं, यह विदाई नहीं, बल्कि परिवार के मुखिया की भावुक विदाई लग रही थी।