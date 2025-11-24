Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

महाराष्ट्र से छिंदवाड़ा की गलियों में करते थे एमडी ड्रग्स की सप्लाई, 13.62 ग्राम पकड़ाया

देहात पुलिस ने नागपुर के दो आरोपियों को पकड़ा, नागपुर का व्यापारी सहित सिंगोड़ी का युवक फरार, रिंग रोड रोहना बायपास पर होने वाली थी डिलेवरी

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Nov 24, 2025

Dehat police

Dehat police

छिंदवाड़ा. महानगरों व देश के अन्य क्षेत्रों में बिकने वाला एमडी ड्रग्स जैसा नशीला पाउडर अब शहर में भी आसानी से बिकने पहुंचने लगा है, पूर्व में भी एमडी ड्रग्स जिले में पकडाया जा चुका है वहीं जिले के कुछ युवक महाराष्ट्र में एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा चुके है। देहात पुलिस ने भी एमडी ड्रग्स जैसे नशीले पाउडर को लेकर बड़ी सफलता पाई है। महाराष्ट्र से सप्लाई किया गया एमडी ड्रग्स को लेकर नागपुर के दो युवक छिंदवाड़ा में सप्लाई करने पहुंचे थे जिन्हें देहात पुलिस ने रिंगरोड पर रोहना बायपास के समीप पकड़ लिया। जिसके पास यह खेप पहुंचनी थी वह सिंगोड़ी का युवक तथा इस एमडी ड्रग्स का व्यापारी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। एमडी ड्रग्स के खेप पकड़े जाने के बाद पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा किया है,

शहर में जगह-जगह करते सप्लाई


कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एडीशनल एसपी आशीष खरे, सीएसपी अजय राणा तथा देहात टीआई गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिंग रोड रोहना बायपास पर स्कूटी पर दो युवक अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे है। तत्काल कई टीमें बनाई गई तथा रवाना की गई, पुलिस टीमों ने मौके पर अतीक (19) पिता जमील अहमद निवासी गिट्टी खदान शीलानगर नागपुर तथा आदिल (21) पिता शेख सकील निवासी गिट्टी खदान शीलानगर नागपुर को पकड़ा जिनके पास से दो पैकेट में 13 ग्राम 62 मिलीगा्रम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। आरोपियों को पकडकऱ पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह एमडी ड्रग्स सिंगोड़ी के नौसाद शेख को देने आए थे तथा यह सिंगोड़ी व शहर के अन्य क्षेत्रों में बेचते थे।

फरार आरोपियों को पकडऩे टीम रवाना


पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है वहीं फरार आरोपी नौसाद शेख निवासी सिंगोडी एवं नागपुर का व्यापारी जिसने उक्त माल बेचने के लिए पहुंचाया था वह फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों से स्कूटी, तीन मोबाइल भी बरामद किए है। इस कार्रवाई में देहात टीआई गोविंद सिंह राजपूत, एएसआई संदीप सिंह राजपूत,आरक्षक सौरभ बघेल, बृजेश पाल, सायबर सेल प्रधान आरक्षक नितिन, आदित्य, अंकित शर्मा की विशेष भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 11:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / महाराष्ट्र से छिंदवाड़ा की गलियों में करते थे एमडी ड्रग्स की सप्लाई, 13.62 ग्राम पकड़ाया

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डंपरों के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर रात के अंधेरे में बगैर रॉयल्टी के रेत परिवहन का बड़ा खेल

number-plate
छिंदवाड़ा

बड़ा खुलासा: ‘परफ्यूम’ बनाने वाले केमिकल से बनी थी दवा, कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सप्लायर ने खोली पोल

coldrif cough syrup case perfume soap pharma grade chemicals mp news
छिंदवाड़ा

पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को बताया क्या है ऑपरेशन मुस्कान

chhindwara police
छिंदवाड़ा

एक दिन की रिमांड पर रंगनाथन आया जेल से बाहर, शाम को फिर पहुंचा जेल

rangnathan
छिंदवाड़ा

बीमा कंपनी को देना होगा वाहन मालिक को 17 लाख 25 हजार की क्षतिपूर्ति राशि

छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.