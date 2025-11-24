महाराष्ट्र से छिंदवाड़ा की गलियों में करते थे एमडी ड्रग्स की सप्लाई, 13.62 ग्राम पकड़ाया



कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एडीशनल एसपी आशीष खरे, सीएसपी अजय राणा तथा देहात टीआई गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिंग रोड रोहना बायपास पर स्कूटी पर दो युवक अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे है। तत्काल कई टीमें बनाई गई तथा रवाना की गई, पुलिस टीमों ने मौके पर अतीक (19) पिता जमील अहमद निवासी गिट्टी खदान शीलानगर नागपुर तथा आदिल (21) पिता शेख सकील निवासी गिट्टी खदान शीलानगर नागपुर को पकड़ा जिनके पास से दो पैकेट में 13 ग्राम 62 मिलीगा्रम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। आरोपियों को पकडकऱ पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह एमडी ड्रग्स सिंगोड़ी के नौसाद शेख को देने आए थे तथा यह सिंगोड़ी व शहर के अन्य क्षेत्रों में बेचते थे।