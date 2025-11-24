महाराष्ट्र से छिंदवाड़ा की गलियों में करते थे एमडी ड्रग्स की सप्लाई, 13.62 ग्राम पकड़ाया

Dehat police
छिंदवाड़ा. महानगरों व देश के अन्य क्षेत्रों में बिकने वाला एमडी ड्रग्स जैसा नशीला पाउडर अब शहर में भी आसानी से बिकने पहुंचने लगा है, पूर्व में भी एमडी ड्रग्स जिले में पकडाया जा चुका है वहीं जिले के कुछ युवक महाराष्ट्र में एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा चुके है। देहात पुलिस ने भी एमडी ड्रग्स जैसे नशीले पाउडर को लेकर बड़ी सफलता पाई है। महाराष्ट्र से सप्लाई किया गया एमडी ड्रग्स को लेकर नागपुर के दो युवक छिंदवाड़ा में सप्लाई करने पहुंचे थे जिन्हें देहात पुलिस ने रिंगरोड पर रोहना बायपास के समीप पकड़ लिया। जिसके पास यह खेप पहुंचनी थी वह सिंगोड़ी का युवक तथा इस एमडी ड्रग्स का व्यापारी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। एमडी ड्रग्स के खेप पकड़े जाने के बाद पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा किया है,
कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एडीशनल एसपी आशीष खरे, सीएसपी अजय राणा तथा देहात टीआई गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिंग रोड रोहना बायपास पर स्कूटी पर दो युवक अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे है। तत्काल कई टीमें बनाई गई तथा रवाना की गई, पुलिस टीमों ने मौके पर अतीक (19) पिता जमील अहमद निवासी गिट्टी खदान शीलानगर नागपुर तथा आदिल (21) पिता शेख सकील निवासी गिट्टी खदान शीलानगर नागपुर को पकड़ा जिनके पास से दो पैकेट में 13 ग्राम 62 मिलीगा्रम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। आरोपियों को पकडकऱ पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह एमडी ड्रग्स सिंगोड़ी के नौसाद शेख को देने आए थे तथा यह सिंगोड़ी व शहर के अन्य क्षेत्रों में बेचते थे।
पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है वहीं फरार आरोपी नौसाद शेख निवासी सिंगोडी एवं नागपुर का व्यापारी जिसने उक्त माल बेचने के लिए पहुंचाया था वह फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों से स्कूटी, तीन मोबाइल भी बरामद किए है। इस कार्रवाई में देहात टीआई गोविंद सिंह राजपूत, एएसआई संदीप सिंह राजपूत,आरक्षक सौरभ बघेल, बृजेश पाल, सायबर सेल प्रधान आरक्षक नितिन, आदित्य, अंकित शर्मा की विशेष भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
