नगर निगम में कांग्रेस-भाजपा परिषद के तीन साल,हमेशा बजट का संकट, प्लान से नहीं दिखा काम

नगर निगम में कांग्रेस और भाजपा की सत्ता के तीन साल हो गए है। अभी तक पार्षदों की अपने क्षेत्र के विकास की मांग पूरी नहीं हो सकी है। कांग्रेस राज में आर्थिक हालात खराब थे, कर्मचारियों को वेतन का रोना था। भाजपा के राज में चुंगी क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिल रही है। हालत यह है कि नगर निगम को खुद टैक्स संग्रहण कर कर्मचारियों का वेतन करना पड़ रहा है।

पिछले साल महापौर विक्रम अहके समेत १३ पार्षद व सभापतियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ली थी। तब ये उम्मीद थी कि निगम के सारे वित्तीय संकट हल होंगे। चुंगी क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी। वार्ड में सडक़, नाली, पुलिया समेत अन्य निर्माण कार्य की राशि मिलेगी। हालत यह है कि अभी भी राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

