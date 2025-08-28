ट्रांसपोर्ट नगर: समतलीकरण के टेंडर के डॉक्यूमेंट की जांच में उलझा नगर निगम



बीती ३० मार्च को हुई नगर निगम के बजट सम्मेलन में नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो और कांग्रेस पार्षदों ने ट्रांसपोर्ट नगर में समतलीकरण टेंडर के पहले शुरू किए जाने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। निगम अध्यक्ष समेत पार्षदों ने अधिकारियों से प्रश्न किया था कि बिना टेंडर किए २.७० करोड़ रुपए का समतलीकरण कार्य कैसे प्रारंभ हो गया? इसका जवाब कमिश्नर और ईई देते रहे लेकिन वे संतुष्ट होते नजर नहीं आए। इस पर निर्णय लिया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर के समतलीकरण का कार्य तुरंत रोक दिया जाए। फिर डीपीआर बनाकर उसका टेंडर लगाए।

