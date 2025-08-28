Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

ट्रांसपोर्ट नगर: समतलीकरण के टेंडर के डॉक्यूमेंट की जांच में उलझा नगर निगम

बीती ३० मार्च को हुई नगर निगम के बजट सम्मेलन में नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो और कांग्रेस पार्षदों ने ट्रांसपोर्ट नगर में समतलीकरण टेंडर के पहले शुरू किए जाने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था।

छिंदवाड़ा

manohar soni

Aug 28, 2025

ग्राम सारसवाड़ा में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के समतलीकरण का मुद्दा फिर से छाया हुआ है। इस बार टेंडर के डॉक्यूमेंट की जांच में नगर निगम के अधिकारी उलझे है। इस पर एक पार्षद संदीप चौहान की ओर से पक्षपात किए जाने के आरोप लग चुके हैं। पांच माह पहले हुए बजट सम्मेलन में भी बिना टेंडर काम शुरू करने पर इस पर काफी हंगामा हुआ था।


नगर निगम सम्मेलन में विवादों से घिरने के बाद अधिकारियों ने इसे पूरे नियम-प्रक्रिया से बनाने का निर्णय लिया है। शासन की तमाम स्वीकृतियों के बाद समतलीकरण के टेंडर लगाए गए। इसके नियम प्रक्रिया पर भी काफी वाद-विवाद हुआ था। गुलाबरा के भाजपा पार्षद संदीप चौहान ने इस पर ठेकेदारों के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया था। तब से निगम अधिकारी टेंडर के डॉक्यूमेंट की सतर्कता से जांच कर रहे हैं।


बजट सम्मेलन में हुआ था हंगामा


बीती ३० मार्च को हुई नगर निगम के बजट सम्मेलन में नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो और कांग्रेस पार्षदों ने ट्रांसपोर्ट नगर में समतलीकरण टेंडर के पहले शुरू किए जाने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। निगम अध्यक्ष समेत पार्षदों ने अधिकारियों से प्रश्न किया था कि बिना टेंडर किए २.७० करोड़ रुपए का समतलीकरण कार्य कैसे प्रारंभ हो गया? इसका जवाब कमिश्नर और ईई देते रहे लेकिन वे संतुष्ट होते नजर नहीं आए। इस पर निर्णय लिया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर के समतलीकरण का कार्य तुरंत रोक दिया जाए। फिर डीपीआर बनाकर उसका टेंडर लगाए।


सांसद और महापौर ने किया था भूमिपूजन


बीते माह सांसद बंटी साहू और महापौर विक्रम अहके ने इस ट्रांसपोर्ट नगर का भूमिपूजन किया था।नगर निगम के बजट सम्मेलन में इसकी लागत २७ करोड़ रुपए बताई गई है। इसके लिए निगम को अपने संसाधन लगाने पड़ेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर का प्लॉट का मूल्य ८३८ रुपए तय किया है। ट्रांसपोर्ट नगर में सीसी रोड, आरसीसी ड्रेन, पेयजल आपूर्ति सिस्टम, डीआई पाइप लाइन,टायलेट कॉम्प्लेक्स, दीनदयाल रसोई, चेकपोस्ट, पुलिस चौकी, जमीन समतलीकरण और इलेक्ट्रिक वर्क प्रस्तावित किए गए हैं।


इनका कहना है…


ट्रांसपोर्ट नगर के समतलीकरण के टेंडर में अभी डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है। टेंडर फाइनल होने के बाद मैदान में समतलीकरण का कार्य कराया जाएगा।
-हिमांशु अतुलकर, कार्यपालन यंत्री नगर निगम।

28 Aug 2025 12:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / ट्रांसपोर्ट नगर: समतलीकरण के टेंडर के डॉक्यूमेंट की जांच में उलझा नगर निगम

