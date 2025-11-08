Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

देशी पिस्टल व जिंदा कारतूस का कर रहे थे सौदा, दो आरोपी पकड़ाए

देहात पुलिस ने मोहरली के पास से पकड़ा, मुख्य तस्कर की तलाश में टीम रवाना

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Nov 08, 2025

dehat police

dehat police

छिंदवाड़ा. देहात पुलिस ने देशी पिस्टल व जिंदा कारतूस का सौंदा करने वाले दो आरोपियों को पकड़ा है। किसी बाहर के व्यापारी से यह दिशी पिस्टल व कारतूस इन आरोपियों ने खरीदा था तथा उसे बेचने की फिराक में थे इसी दौरान पुलिस ने एक आरोपी को मोहरली तथा दूसरे को मोहनगर से पकड़ा है। मुख्य हथियार तस्कर को पकडऩे के लिए देहात पुलिस की एक टीम भी रवाना की गई है। देहात टीआई गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस को सात नवंबर को सूचना मिली थी कि मोहननगर निवासी प्रिंस उर्फ विकास बाधवानी जो कि मोहरली मार्ग के समीप उसके पास रखी देशी पिस्टल व जिला कारतूस बेचने का प्रयास करते हुए ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना पर देहात पुलिस ने दबिश दी तथा मौके से प्रिंस बाधवानी के पास से देसी पिस्टल व एक जिंदा कारतूस जब्त किया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह हथियार उसने देहात थाना क्षेत्र के ताज नगर निवासी सैय्यद दानिश (27) पिता सैय्यद सोहेब अली से तीस हजार रुपए में खरीदा था। पुलिस ने दानिश अली को पकड़ा तथा उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि यह देशी पिस्टल व दो जिंदा कारतूस चिल्हा बाबा की दरगाह के समीप किसी व्यापारी से खरीदा था तथा एक राउंड उसने कुलबेहरा नदी के पास पिस्टल से फायर किया था। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों पर आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस हथियार तस्करी के प्रकरण का खुलासा करने वाली टीम में देहात थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत, एएसआई संदीप सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक मंगलसिंह, आरक्षक सौरभ बघेल, ब्रजेश पाल, सायबर सेल से प्रधान आरक्षक नितिन, आरक्षक आदित्य की विशेष भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने देहात पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

आदतन अपराधी है आरोपी


हथियार तस्करी में पकड़े गए दोनों आरोपी आदतन अपराधी है। प्रिंस उर्फ विकास बाधवानी के खिलाफ शहर के अलग-अलग थानों में बलात्कार, मारपीट, शराब तस्करी, आम्र्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज है। दानिश अली के खिलाफ चेक बाउंस के मामले न्यायालय में लंबित है।

