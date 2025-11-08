देशी पिस्टल व जिंदा कारतूस का कर रहे थे सौदा, दो आरोपी पकड़ाए

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह हथियार उसने देहात थाना क्षेत्र के ताज नगर निवासी सैय्यद दानिश (27) पिता सैय्यद सोहेब अली से तीस हजार रुपए में खरीदा था। पुलिस ने दानिश अली को पकड़ा तथा उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि यह देशी पिस्टल व दो जिंदा कारतूस चिल्हा बाबा की दरगाह के समीप किसी व्यापारी से खरीदा था तथा एक राउंड उसने कुलबेहरा नदी के पास पिस्टल से फायर किया था। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों पर आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस हथियार तस्करी के प्रकरण का खुलासा करने वाली टीम में देहात थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत, एएसआई संदीप सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक मंगलसिंह, आरक्षक सौरभ बघेल, ब्रजेश पाल, सायबर सेल से प्रधान आरक्षक नितिन, आरक्षक आदित्य की विशेष भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने देहात पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।