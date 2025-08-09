आखिर क्यों दुनियाभर के लोगों की पहली पसंद बनी छिंदवाड़ा के आदिवासियों की ये खास डाइट

सदियों से पातालकोट समेत तामिया अंचल में पैदा हो रहा कोदो-कुटकी, समां, रागी आदिवासियों का मूल भोजन रहा है। बदलते वक्त के साथ अब यह शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों की पसंद बन गया है। आदिवासी संस्कृति छिंदवाड़ा के करीब है। 37 फीसदी आदिवासी वर्ग का दबदबा जिले की आबादी में है। विश्व आदिवासी दिवस नौ अगस्त को अपनी मूल संस्कृति के संवाहक आदिवासी वर्ग को हमें याद करना होगा।