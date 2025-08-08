Chittorgarh: दोस्त के कमरे पर ले जाकर छात्रा से किया बलात्कार, अधिक रक्त स्त्राव होने से झाड़ियों में फेंका, मौत

Rape And Murder Case: चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक ने छात्रा को अपने दोस्त के किराए के कमरे पर ले जाकर बलात्कार किया। बलात्कार के बाद अधिक रक्त स्त्राव होने पर उसे निम्बाहेड़ा रोड पर खाली भूखंड में फैंक दिया। जहां छात्रा की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक छात्रा के पिता ने आरोपियों के खिलाफ बलात्कार के बाद हत्या करने का मामला दर्ज कराया है।
पुलिस उपाधीक्षक विनय चौधरी ने बताया कि बुधवार देर शाम को निम्बाहेड़ा रोड पर एक खाली भूखंड में एक छात्रा लहुलुहान स्थिति में पड़ी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस युवती को श्रीसावंलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंची। वहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर पुलिस ने युवती के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस शिनाख्त में जुट गई।
वहीं दूसरी और बुधवार सुबह घर से निकली 11वीं की छात्रा शाम तक घर पर नहीं लौटी तो उसके पिता ने रात्रि में कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने रात में परिजनों को बुलाकर शिनाख्त कराई, इसके बाद मृतका की पहचान हुई। इस पर पुुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पोर्स्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा की छात्रा की मौत कैसे और कब हुई। पुलिस ने छात्रा के साथ बलात्कार कर हत्या करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका कक्षा 11 में अध्ययनरत थी।
मामले की कड़ी उस समय जुड़ी जब कमलेश नाम के युवक ने रिपोर्ट दी की उसके कमरे में खून के धब्बे पड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि खून के धब्बे मृतक छात्रा के हो सकते हैं। घटना को गंभीरता से लेते हुए भीलवाड़ा से एफएसएल टीम को बुलाया गया। टीम ने नेहरू नगर स्थित कमरे व जहां पर मृतका का शव मिला वहां निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए। कमरे, सीढिय़ों व गैलरी में जगह-जगह खून के धब्बे मिले हैं। पुलिस ने साक्ष्य लेने के बाद कमरे को सील कर दिया गया।
पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में छात्रा को एक युवक नेहरू नगर स्थित अपने दोस्त के किराए के कमरे पर लेकर गया था। जहां पर खून के धब्बे मिलने पर दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। छात्रा की मौत का कारण संभवत अत्याधिक रक्तस्त्राव होना बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान भूपेंद्र पुष्करणा के रूप में की है जो निम्बाहेड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। मृतका के पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ करने में जुटी है। जिस कमरे में घटना हुई है उस मकान में कई छात्र किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। आस-पास भी कई मकान बने हुए हैं।