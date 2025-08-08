Chittorgarh: दोस्त के कमरे पर ले जाकर छात्रा से किया बलात्कार, अधिक रक्त स्त्राव होने से झाड़ियों में फेंका, मौत

पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में छात्रा को एक युवक नेहरू नगर स्थित अपने दोस्त के किराए के कमरे पर लेकर गया था। जहां पर खून के धब्बे मिलने पर दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। छात्रा की मौत का कारण संभवत अत्याधिक रक्तस्त्राव होना बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान भूपेंद्र पुष्करणा के रूप में की है जो निम्बाहेड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। मृतका के पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ करने में जुटी है। जिस कमरे में घटना हुई है उस मकान में कई छात्र किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। आस-पास भी कई मकान बने हुए हैं।