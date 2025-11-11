Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ में दिनदहाड़े BJP नेता पर फायरिंग, पीठ से आर-पार निकली गोली; इलाके में मचा हड़कंप

Rajasthan News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंगलवार को दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Nirmal Pareek

Nov 11, 2025

BJP leader

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंगलवार को दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। भाजपा के पूर्व नगर मंत्री रमेश ईनाणी पर बाइक सवार हेलमेटधारी बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में ईनाणी की पीठ और पैर में गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली पीठ में लगकर आर-पार निकल गई।

घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सिटी पेट्रोल पंप के पास हुई। घायल नेता को तुरंत जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज उदयपुर में जारी है।

बदमाश ने कुल दो फायर किए

रमेश ईनाणी 2019 से 2022 तक भाजपा में नगर मंत्री के पद पर रहे चुके हैं। इसके अलावा वे कूरियर का बिजनेस भी चलाते हैं। घटना के समय वे अपनी स्कूटी पर किसी काम से जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि बदमाश हेलमेट पहने बाइक पर उनका पीछा कर रहा था।

सिटी पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही बदमाश ने स्कूटी को ओवरटेक किया और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश ने कुल दो फायर किए। पहली गोली ईनाणी की पीठ में लगी, जो आर-पार हो गई, जबकि दूसरी गोली उनके पैर में धंस गई। गोली लगते ही ईनाणी स्कूटी से गिर पड़े। सीसीटीवी फुटेज में यह पूरा वाकया कैद हो गया है, जिसमें बदमाश फायरिंग कर तेजी से फरार होता दिख रहा है।

सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी

एसपी त्रिपाठी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। हमले के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है। पुरानी रंजिश, बिजनेस विवाद या कोई अन्य कारण हो सकता है, इसकी गहन जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश जारी है। आस-पास के इलाकों के सभी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।

बताया जा रहा है कि बदमाश की बाइक का नंबर प्लेट सीसीटीवी में धुंधला दिख रहा है, लेकिन पुलिस तकनीकी टीम की मदद से इसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। वहीं, घटना के बाद स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायल नेता का हालचाल जाना। उन्होंने पुलिस से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।

ये भी पढ़ें

अंता विधानसभा उपचुनाव: वोटिंग के बीच साकली गांव ने किया मतदान का बहिष्कार, जानें क्या हैं मांगें
बारां
Anta Assembly by-election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 02:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / चित्तौड़गढ़ में दिनदहाड़े BJP नेता पर फायरिंग, पीठ से आर-पार निकली गोली; इलाके में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: विवाह के बाद पहचान का संकट,मतदाता सूची में अब अपने पीहर की कुंडली तलाश रहीं महिलाएं

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: बेटी के जन्मदिन पर मंगाई थी नमकीन, दुकानदार ने लूटी अस्मत, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: हाईवे पर चलती कार में लपटें उठीं, नोटों की गड्डियां बनी राख, नोटों के साथ जले राज़

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh Murder: 2 साल के मासूम की मां ने गला घोंटकर की हत्या, पुलिस जांच में सामने आई चौंकाने वाली वजह

Chittorgarh Murder
चित्तौड़गढ़

Rajasthan: राजस्थान में बड़ा हादसा टला, नशे में रोडवेज बस दौड़ा रहा था ड्राइवर, बाल-बाल बची 60 यात्रियों की जान

Driver arrested
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.