चित्तौड़गढ़ में दिनदहाड़े BJP नेता पर फायरिंग, पीठ से आर-पार निकली गोली; इलाके में मचा हड़कंप

एसपी त्रिपाठी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। हमले के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है। पुरानी रंजिश, बिजनेस विवाद या कोई अन्य कारण हो सकता है, इसकी गहन जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश जारी है। आस-पास के इलाकों के सभी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।