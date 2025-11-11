चित्तौड़गढ़ में दिनदहाड़े BJP नेता पर फायरिंग, पीठ से आर-पार निकली गोली; इलाके में मचा हड़कंप

पत्रिका फाइल फोटो
Rajasthan News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंगलवार को दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। भाजपा के पूर्व नगर मंत्री रमेश ईनाणी पर बाइक सवार हेलमेटधारी बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में ईनाणी की पीठ और पैर में गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली पीठ में लगकर आर-पार निकल गई।
घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सिटी पेट्रोल पंप के पास हुई। घायल नेता को तुरंत जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज उदयपुर में जारी है।
रमेश ईनाणी 2019 से 2022 तक भाजपा में नगर मंत्री के पद पर रहे चुके हैं। इसके अलावा वे कूरियर का बिजनेस भी चलाते हैं। घटना के समय वे अपनी स्कूटी पर किसी काम से जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि बदमाश हेलमेट पहने बाइक पर उनका पीछा कर रहा था।
सिटी पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही बदमाश ने स्कूटी को ओवरटेक किया और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश ने कुल दो फायर किए। पहली गोली ईनाणी की पीठ में लगी, जो आर-पार हो गई, जबकि दूसरी गोली उनके पैर में धंस गई। गोली लगते ही ईनाणी स्कूटी से गिर पड़े। सीसीटीवी फुटेज में यह पूरा वाकया कैद हो गया है, जिसमें बदमाश फायरिंग कर तेजी से फरार होता दिख रहा है।
एसपी त्रिपाठी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। हमले के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है। पुरानी रंजिश, बिजनेस विवाद या कोई अन्य कारण हो सकता है, इसकी गहन जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश जारी है। आस-पास के इलाकों के सभी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।
बताया जा रहा है कि बदमाश की बाइक का नंबर प्लेट सीसीटीवी में धुंधला दिख रहा है, लेकिन पुलिस तकनीकी टीम की मदद से इसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। वहीं, घटना के बाद स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायल नेता का हालचाल जाना। उन्होंने पुलिस से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।
