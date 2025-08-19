Chittorgarh Fort : विश्व विरासत पर एक साल में 300 अवैध निर्माण, मिलीभगत का खेल…पढ़े पूरी खबर

चित्तौडगढ़़. जिसके आन-बान और शान के इतिहास से दुनिया वाकिफ है। शौर्य और बलिदान जहां कण-कण में बसे हुए हैं। यहां का मुख्य स्मारक विजय स्तंभ के प्रतीक चिन्ह को राजस्थान पुलिस ने वर्दी का अंग बनाया। अपने आप में इतिहास की गौरव गाथाएं समेटे मुकुट की तरह खड़ा यह विश्व प्रसिद्ध दुर्ग अब अपनों के घाव सह रहा है। पोकलेन मशीनों और जेसीबी से दुर्ग का सीना चीरकर अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं और जिम्मेदार सबके सब मौन हैं। चित्तौड़ दुर्ग पर पिछले दो-तीन साल में ही करीब तीन सौ अवैध निर्माण हो चुके हैं। यहां आलीशान होटलें खड़ी कर दी गई है। जो कोई रातों-रात खड़ी नहीं हुई हैं। नींवें खुदवाने के लिए यहां पोकलेन और जेसीबी का धड़ल्ले से उपयोग किया गया। निर्माण सामग्री भी दुर्ग तक ले जाई गई। चमचमाती इन होटलों के कोई वैध दस्तावेज, पट्टा आदि नहीं है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी लाचारी से देखते रहे और दुर्ग पर अवैध निर्माण होते रहे। इस संबंध में पूरी सूची सहित जिला प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अवैध निर्माण करने वालों का बाल भी बांका नहीं हो सका।