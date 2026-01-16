चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा; कार-ट्रेलर से टकराई, पति-पत्नी सहित चार की मौत, 8 साल का बेटा बाल-बाल बचा

सूचना के बाद भादसोड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र पुलिस जाप्ता व हाईवे पेट्रोलिंग टीम क्रेन के साथ मौके पर पहुंची। कार में सवार रिंकेश व उसकी पत्नी सुहानी आगे बैठे थे। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शव कार में फंसे शवों को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। कार में पीछे की सीट पर बैठे फूफा हीरानंद चाची रजनी गंभीर घायल हो गए। बेटे वैभव को मामूली चोटें आई। पुलिस गंभीर घायलों को सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंची। जहां उपचार के दौरान हीरानंद व रजनी की मृत्यु हो गई।