Sikar News : देवरानी की दोपहर में मौत, सदमे में जेठानी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

बता दें कि नीमकाथाना उपखंड के गांव भूदोली में 12 जनवरी को भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। वहां पहले देवरानी की अचानक मौत के सदमे में जेठानी ने दम तोड़ दिया था। सबसे पहले 58 पतासी देवी की मौत हो गई। इसके कुछ ही समय बाद मानसिक आघात और गहरे पारिवारिक स्नेह के चलते 88 वर्षीय जेठानी माली देवी ने भी दम तोड़ दिया था। इसके बाद दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।