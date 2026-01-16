16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

सीकर

Sikar News : देवरानी की दोपहर में मौत, सदमे में जेठानी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

नवगठित ग्राम पंचायत घसीपुरा में एक ही दिन देवरानी और जेठानी की मौत हो गई। गुरुवार को देवरानी व जेठानी का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।

सीकर

image

kamlesh sharma

Jan 16, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

सीकर। नवगठित ग्राम पंचायत घसीपुरा में एक ही दिन देवरानी और जेठानी की मौत हो गई। गुरुवार को देवरानी व जेठानी का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। यह दृश्य देखकर परिवार के लोगों सहित अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों की आंखे नम हो गई।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को मकर संक्रांति के दिन 83 वर्षीय बिदामी देवी पत्नी दिवंगत मुरलीधर खोखर का करीब 3 बजे निधन हो गया। देवरानी के निधन का समाचार सुनकर सदमे में आई उनकी 89 वर्षीय जेठानी नारायणी देवी पत्नी चुनाराम खोखर की शाम करीब साढ़े सात बजे मौत हो गई।

परिवार के लोगों ने बताया कि दोनों के बीच गहरा व भावनात्मक जुड़ाव था। देवरानी व जेठानी की शव यात्रा एक साथ रवाना हुई। बाद में सार्वजनिक मोक्षधाम में देवरानी व जेठानी का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।

बता दें कि नीमकाथाना उपखंड के गांव भूदोली में 12 जनवरी को भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। वहां पहले देवरानी की अचानक मौत के सदमे में जेठानी ने दम तोड़ दिया था। सबसे पहले 58 पतासी देवी की मौत हो गई। इसके कुछ ही समय बाद मानसिक आघात और गहरे पारिवारिक स्नेह के चलते 88 वर्षीय जेठानी माली देवी ने भी दम तोड़ दिया था। इसके बाद दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।

16 Jan 2026 02:13 pm

Sikar News : देवरानी की दोपहर में मौत, सदमे में जेठानी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

