गूगल मैप पर भरोसे ने छीन ली सांसें; कार बनास नदी में बही, दो महिलाओं सहित तीन शव निकाले, एक की तलाश

जानकारी के अनुसार राशमी क्षेत्र के काना खेंड़ा गांव निवासी गाडरी समाज के एक ही परिवार के नौ सदस्य देव दर्शन के लिए कार से भीलवाड़ा जिले के सवाईभोज गए थे। लौटते समय सभी भीलवाड़ा में अपने रिश्तेदार माधवलाल गाडरी के यहां रुके थे, जहां भोजन करके काना खेड़ी गांव के लिए रवाना हुए। कार बनास नदी पर पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने पानी का बहाव तेज होने के कारण आगे नहीं जाने को कहा।