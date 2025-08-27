Sirohi Hit & Run:: गाय का रेस्क्यू कर रहे गौ सेवकों पर चढ़ाई कार, तीन घायल, सामने आया Video

मामले को लेकर सुबह गौ सेवा से जुड़े एनिमल हेल्प रेस्क्यू टीम शिवगंज, गोमती जीव दया समिति सुमेरपुर, ओम श्री गजानंद सेवा समिति पालड़ी एम, गोरक्षा फोर्स तखतगढ़ सहित आसपास के गो सेवक घटनास्थल पर पहुंचे और विरोध प्रकट किया। गौसेवकों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क के बीचों-बीच डिवाइडर पर रोड़ लाइट लगवाने की मांग करते हुए सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश को गौशाला में भेजने की मांग की। इस दौरान ओम श्री गजानंद सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा, एनिमल हेल्प टीम के महिपाल रावल, गोमती जीव दया समिति के जसवंत सिंह, अर्जुन सिंह, तख्तगढ़ गौ रक्षा फोर्स के डैनी आदि मौजूद थे।