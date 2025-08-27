Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Sirohi Hit & Run:: गाय का रेस्क्यू कर रहे गौ सेवकों पर चढ़ाई कार, तीन घायल, सामने आया Video

सुमेरपुर थाना क्षेत्र में शिवगंज से राजमार्ग जाने वाले सर्विस रोड पर पालड़ी जोड़ वन विभाग की चौकी के पास मंगलवार रात को एनिमल रेस्क्यू टीम द गौमति जीवदया सेवा समिति के सदस्य सड़क हादसे में घायल पड़ी गाय का रेस्क्यू कर रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया।

सिरोही

kamlesh sharma

Aug 27, 2025

फोटो वीडियो स्क्रीनशॉर्ट

सिरोही। सुमेरपुर थाना क्षेत्र में शिवगंज से राजमार्ग जाने वाले सर्विस रोड पर पालड़ी जोड़ वन विभाग की चौकी के पास मंगलवार रात को एनिमल रेस्क्यू टीम द गौमति जीवदया सेवा समिति के सदस्य सड़क हादसे में घायल पड़ी गाय का रेस्क्यू कर रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया। इस हादसे में तीन गौसेवक गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल गाय की मौत हो गई।

सुमेरपुर थाने में गौसेवक महिपाल रावल ने दी रिपोर्ट में बताया कि रेस्क्यू टीम को पालड़ी जोड़ क्षेत्र में हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गाय घायल अवस्था में पड़ी होने की सूचना मिली थी। सूचना पर रावल और उनकी टीम के सदस्य साहिल सोनी, गफिश खान, महिपाल सिंह, सुरेश सोनी आदि एम्बुलेंस लेकर रात करीब 8 बजे मौके पर पहुंचे। वे एम्बुलेंस को सड़क किनारे खड़ी कर इंडीकेटर और पार्किंग लाइट जला रेस्क्यू कर रहे थे।

इसी दौरान सिरोही से सुमेरपुर की ओर जा रही एक कार चालक ने कार को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए रेस्क्यू कर रहे गौसेवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में साहिल सोनी और गफिश खान को हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं, जबकि महिपाल सिंह के सिर, नाक व पैरों में फ्रैक्चर हो गया।

सूचना मिलने पर गश्त कर रहे शिवगंज थानाधिकारी बाबूलाल राणा मय जाप्ता तत्काल मौके पर पहुंचे तथा घायलों को प्रारंभिक उपचार के लिए शिवगंज के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें सुमेरपुर के अस्पताल रेफर किया। एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हो गई।

मोबाइल में कैद हुई घटना

इस हादसे की पूरी घटना गौसेवकों के मोबाइल में कैद हो गई, जो पुलिस जांच में अहम सबूत साबित हो सकती है। कार चालक की लापरवाही से न केवल गौसेवकों को गंभीर चोटें आईं, बल्कि घायल गाय की मौत भी हो गई। सुमेरपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू की है।

आक्रोशित गौसेवकों ने किया प्रदर्शन

मामले को लेकर सुबह गौ सेवा से जुड़े एनिमल हेल्प रेस्क्यू टीम शिवगंज, गोमती जीव दया समिति सुमेरपुर, ओम श्री गजानंद सेवा समिति पालड़ी एम, गोरक्षा फोर्स तखतगढ़ सहित आसपास के गो सेवक घटनास्थल पर पहुंचे और विरोध प्रकट किया। गौसेवकों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क के बीचों-बीच डिवाइडर पर रोड़ लाइट लगवाने की मांग करते हुए सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश को गौशाला में भेजने की मांग की। इस दौरान ओम श्री गजानंद सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा, एनिमल हेल्प टीम के महिपाल रावल, गोमती जीव दया समिति के जसवंत सिंह, अर्जुन सिंह, तख्तगढ़ गौ रक्षा फोर्स के डैनी आदि मौजूद थे।

Published on:

27 Aug 2025 06:14 pm

Sirohi Hit & Run:: गाय का रेस्क्यू कर रहे गौ सेवकों पर चढ़ाई कार, तीन घायल, सामने आया Video

