उदयपुर

तामील कराकर लौट रहे कांस्टेबल को पिकअप ने मारी टक्कर, दस फीट गहरी खाई में गिरा, मौत

तामील कराकर लौट रहे परसाद थाने में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल को पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे वह उछलकर दस फीट गहरी खाई में जा गिरा।

उदयपुर

kamlesh sharma

Aug 26, 2025

परसाद (उदयपुर)। तामील कराकर लौट रहे परसाद थाने में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल को पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे वह उछलकर दस फीट गहरी खाई में जा गिरा। जिसे गंभीर घायल स्थिति में अस्पताल पहुंचाया। जहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार परसाद थाने में कार्यरत कांस्टेबल गोपाल (29) पुत्र भीमा मीणा-आमलवा थाना झल्लारा, जो सराड़ा तामील कराने गया था। वहां से बाइक से लौटते समय खाटीबोर के पास पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलमेट भी टूट गया। गोपाल उछलकर दस फीट दूर गहरी खाई में जा गिरा।

करीब आधे घंटे बाद सडक पर टूटे बाइक के साइड ग्लास व बॉडी कवर को देख किसी राहगीर ने रुककर झाड़ियों में देखा, तब घटना का पता चला। इस पर परसाद थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच गंभीर घायल जवान को परसाद सीएचसी पहुंचाया। जहां से उदयपुर रेफर किया। सिर में गंभीर चोट लगने व अधिक मात्रा में रक्त बहने से उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

karauli news

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर किया है। अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी। गोपाल पत्नी व पांच साल की बेटी के साथ परसाद में रूम किराये पर लेकर रह रहा था ।

Published on:

26 Aug 2025 07:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / तामील कराकर लौट रहे कांस्टेबल को पिकअप ने मारी टक्कर, दस फीट गहरी खाई में गिरा, मौत

