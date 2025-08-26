तामील कराकर लौट रहे कांस्टेबल को पिकअप ने मारी टक्कर, दस फीट गहरी खाई में गिरा, मौत

करीब आधे घंटे बाद सडक पर टूटे बाइक के साइड ग्लास व बॉडी कवर को देख किसी राहगीर ने रुककर झाड़ियों में देखा, तब घटना का पता चला। इस पर परसाद थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच गंभीर घायल जवान को परसाद सीएचसी पहुंचाया। जहां से उदयपुर रेफर किया। सिर में गंभीर चोट लगने व अधिक मात्रा में रक्त बहने से उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।