Rajasthan Accident: गूगल मैप से रास्ता भटके, हादसे में इकलौते पुत्र की मौत; जिस घर में शहनाई बजनी थी वहां छा गया मातम

रोहट (पाली)। जैतपुर थाना क्षेत्र के गेलावास के निकट एक कार अनियिन्त्रत होकर सड़क किनारे पिलर से टकरा गई। जिससे कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि अमरपुरा वैशालीनगर जयपुर निवासी राहुल सिंह व उसका साथ अमरपुरा वैशालीनगर जयपुर निवासी राहुल देवासी दोनों कार से जयपुर से जसोल माता दर्शन करने गूगल मैप के सहारे जा रहे थे।