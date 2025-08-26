Rajasthan Accident: गूगल मैप से रास्ता भटके, हादसे में इकलौते पुत्र की मौत; जिस घर में शहनाई बजनी थी वहां छा गया मातम

रोहट (पाली)। जैतपुर थाना क्षेत्र के गेलावास के निकट एक कार अनियिन्त्रत होकर सड़क किनारे पिलर से टकरा गई। जिससे कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि अमरपुरा वैशालीनगर जयपुर निवासी राहुल सिंह व उसका साथ अमरपुरा वैशालीनगर जयपुर निवासी राहुल देवासी दोनों कार से जयपुर से जसोल माता दर्शन करने गूगल मैप के सहारे जा रहे थे।
सोमवार अल सुबह गूगल मैप से रास्ता भटक गए व गेलावास के निकट मोड़ में कार अनियिन्त्रत होकर सड़क के किनारे पिलर से टकरा गई। हादसे में कार सवार दोनों युवक गंभीर घायल हो गए।
सूचना पर जैतपुर थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह, एएसआई सत्यनारायण सिंह ने पहुंचकर दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रोहट पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने राहुल सिंह को मृत घोषित कर दिया।
वहीं राहुल देवासी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक उपचार किया। हादसे की सूचना पर जयपुर से परिजन रोहट पहुंचे जहां जैतपुर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा।
जयपुर निवासी राहुल सिंह शेखावत अपने पिता का इकलौता पुत्र था व जल्द ही राहुल सिंह का विवाह था। विवाह से पहले जसोल धाम में दर्शन कर आर्शीवाद लेने जयपुर से जसोल जा रहा था।
तभी गेलावास के निकट कार हादसे में राहुल की मौत हो गई। जिस घर में शहनाई बजनी थी। उस घर में मातम छा गया। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।