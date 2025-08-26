Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

Rajasthan Accident: गूगल मैप से रास्ता भटके, हादसे में इकलौते पुत्र की मौत; जिस घर में शहनाई बजनी थी वहां छा गया मातम

राहुल सिंह शेखावत अपने विवाह से पहले जयपुर से जसोल जा रहा था। तभी गेलावास के निकट कार हादसे में उसकी मौत हो गई।

पाली

Santosh Trivedi

Aug 26, 2025

pali accident
Photo- Patrika

रोहट (पाली)। जैतपुर थाना क्षेत्र के गेलावास के निकट एक कार अनियिन्त्रत होकर सड़क किनारे पिलर से टकरा गई। जिससे कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि अमरपुरा वैशालीनगर जयपुर निवासी राहुल सिंह व उसका साथ अमरपुरा वैशालीनगर जयपुर निवासी राहुल देवासी दोनों कार से जयपुर से जसोल माता दर्शन करने गूगल मैप के सहारे जा रहे थे।

सोमवार अल सुबह गूगल मैप से रास्ता भटक गए व गेलावास के निकट मोड़ में कार अनियिन्त्रत होकर सड़क के किनारे पिलर से टकरा गई। हादसे में कार सवार दोनों युवक गंभीर घायल हो गए।

ये भी पढ़ें

मासूम बेटी के साथ पेट्रोल डालकर जिंदा जलने वाली मां का मिला सुसाइड नोट, सामने आई चौंकाने वाली वजह
जोधपुर
jodhpur suicide case

सूचना पर जैतपुर थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह, एएसआई सत्यनारायण सिंह ने पहुंचकर दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रोहट पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने राहुल सिंह को मृत घोषित कर दिया।

वहीं राहुल देवासी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक उपचार किया। हादसे की सूचना पर जयपुर से परिजन रोहट पहुंचे जहां जैतपुर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा।

खुशी वाले घर में छाया मातम

जयपुर निवासी राहुल सिंह शेखावत अपने पिता का इकलौता पुत्र था व जल्द ही राहुल सिंह का विवाह था। विवाह से पहले जसोल धाम में दर्शन कर आर्शीवाद लेने जयपुर से जसोल जा रहा था।

तभी गेलावास के निकट कार हादसे में राहुल की मौत हो गई। जिस घर में शहनाई बजनी थी। उस घर में मातम छा गया। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

ये भी पढ़ें

‘शेर और बकरी को एक हेलीकॉप्टर में बैठा दिया’, डोटासरा ने कसा तंज; बोले- किरोड़ी ने दिल्ली में की बेढम की शिकायत
जोधपुर
Govind Singh Dotasara

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 02:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan Accident: गूगल मैप से रास्ता भटके, हादसे में इकलौते पुत्र की मौत; जिस घर में शहनाई बजनी थी वहां छा गया मातम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.