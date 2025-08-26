‘शेर और बकरी को एक हेलीकॉप्टर में बैठा दिया’, डोटासरा ने कसा तंज; बोले- किरोड़ी ने दिल्ली में की बेढम की शिकायत

डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ अपने भाग्य के दम पर मुख्यमंत्री बने हैं। जब पद पर नहीं रहेंगे तब भी पूर्व मुख्यमंत्री तो कहलाएंगे, लेकिन जनता काम के आधार पर आकलन करती है, पद के आधार पर नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भजनलाल विधायकों और जनता की शिकायतें सुनने में नाकाम रहे हैं। शिकायतें दिल्ली तक पहुंचने के बाद अब वे विधायकों को बुलाकर मिलन समारोह कर रहे हैं, ताकि अपनी कुर्सी बचाई जा सके। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता और जनता दोनों सरकार से नाराज हैं, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा।