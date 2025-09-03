Chittorgarh : विश्व विरासत तक पहुंचने की डगर में एएसआई की ‘फांस’ ….पढ़े पूरा मामला

चित्तौडगढ़़. विश्व विरासत में शामिल चित्तौडगढ़़ तक जाने वाली सडक़-सडक़ जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके कारण वाहन चालकों को असुविधा होती है, साथ ही दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। इसके बावजूद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यूआईटी को सडक़ निर्माण की अनुमति नहीं दे रहा है। जिले में स्थित चित्तौड़ दुर्ग विश्व विरासत में शामिल है, वहीं सांवलियाजी मंदिर जन-जन की आस्था का केन्द्र है। इसके कारण दोनों ही स्थानों पर प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि अधिकांश पर्यटक सांवलियाजी के दर्शन के पश्चात दुर्ग देखने के लिए आते हैं। चित्तौडगढ़़ दुर्ग तक जाने के लिए डामर की सडक़ बनी हुई है। लेकिन सडक़ का रख-रखाव नहीं होने और बारिश के कारण जगह-जगह से रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके कारण दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। इससे पर्यटकों को आवाजाही में भी असुविधा होती है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग इस और ध्यान नहीं दे रहा है। उल्लेखनीय है कि दुर्ग पर किसी भी प्रकार के निर्माण अथवा कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) की अनुमति आवश्यक होती है।