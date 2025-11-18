Chittorgarh News: एंबुलेंस खाई में गिरी, अस्पताल पहुंचने से पहले महिला मरीज की मौत, 2 घायल

स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायलों को बड़ीसादड़ी चिकित्सालय पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने नंदू बाई को मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल बंशीलाल और मंजू का उपचार शुरू किया गया। घटना के बाद एंबुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर एएसआई हरि नारायण बड़ीसादड़ी चिकित्सालय पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।