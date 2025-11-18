Chittorgarh News: एंबुलेंस खाई में गिरी, अस्पताल पहुंचने से पहले महिला मरीज की मौत, 2 घायल

निजी एंबुलेंस खाई में गिरी, पत्रिका फोटो
Chittorgarh Road accident: चित्तौड़गढ़ जिले में डूंगला उपखंड क्षेत्र के तलावदा गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार निजी एंबुलेंस बेकाबू होकर खाई में उतर गई और दीवार से जा भिड़ी। एंबुलेंस में सवार एक महिला मरीज़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला के पति और पुत्री घायल हो गए। हादसे के बाद एंबुलेंस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
पुलिस से मिली सूचना के अनुसार बोहेड़ा निवासी 70 वर्षीय नंदू बाई पत्नी बंशीलाल लखारा बीमार थीं। परिजन उन्हें उपचार के लिए निजी एंबुलेंस से उदयपुर ले जा रहे थे। रात के समय तलावदा गांव के समीप एंबुलेंस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खाई में उतरकर एक दीवार से जोर से टकरा गई। हादसे में नंदू बाई, उनके पति बंशीलाल लखारा और पुत्री मंजू गंभीर रूप से घायल हो गए।
स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायलों को बड़ीसादड़ी चिकित्सालय पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने नंदू बाई को मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल बंशीलाल और मंजू का उपचार शुरू किया गया। घटना के बाद एंबुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर एएसआई हरि नारायण बड़ीसादड़ी चिकित्सालय पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।
