छत पर उगा दी ऐसी फसल, 1.50 लाख रु. Kg बिकता है इसका दूध; उगाने के लिए चाहिए लाइसेंस, लेकिन हो गया भारी नुकसान…

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी दंग रह गई हैं। आमतौर पर अफीम की अवैध खेती पुलिस की नजरों से बचने के लिए सुदूर जंगलों या खेतों के बीच छिपे इलाकों में की जाती है, लेकिन यहां एक शख्स ने दुस्साहस की सारी हदें पार कर दीं। इस आरोपी ने अफीम उगाने के लिए किसी खेत को नहीं, बल्कि अपने घर की छत को ही चुन लिया। हालांकि उसे अब अरेस्ट कर लिया गया है।