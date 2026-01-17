17 जनवरी 2026,

शनिवार

चित्तौड़गढ़

छत पर उगा दी ऐसी फसल, 1.50 लाख रु. Kg बिकता है इसका दूध; उगाने के लिए चाहिए लाइसेंस, लेकिन हो गया भारी नुकसान…

Chittorgarh News: जब पुलिस की टीम तिलक नगर निवासी उदयलाल गुर्जर के घर की छत पर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं।

चित्तौड़गढ़

image

Jayant Sharma

Jan 17, 2026

roof top farming demo photo

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी दंग रह गई हैं। आमतौर पर अफीम की अवैध खेती पुलिस की नजरों से बचने के लिए सुदूर जंगलों या खेतों के बीच छिपे इलाकों में की जाती है, लेकिन यहां एक शख्स ने दुस्साहस की सारी हदें पार कर दीं। इस आरोपी ने अफीम उगाने के लिए किसी खेत को नहीं, बल्कि अपने घर की छत को ही चुन लिया। हालांकि उसे अब अरेस्ट कर लिया गया है।

शहर के बीचों-बीच अफीम का गार्डन

मामला चित्तौड़गढ़ शहर के पॉश इलाके तिलक नगर का है। सदर थानाधिकारी प्रेम सिंह को एक मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि इलाके के एक मकान की छत पर कुछ संदिग्ध खेती हो रही है। जब पुलिस की टीम तिलक नगर निवासी उदयलाल गुर्जर के घर की छत पर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं।

टबों में सजे थे अफीम पौधे

आरोपी उदयलाल ने किसी को भनक न लगे, इसके लिए छत पर प्लास्टिक के 10 बड़े टब रखे हुए थे। इन टबों में मिट्टी भरकर उसने अफीम के पौधे उगा रखे थे। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि तलाशी के दौरान इन टबों से अफीम के कुल 352 पौधे बरामद किए गए हैं। आरोपी ने शहर के रिहायशी इलाके के बीचों-बीच इस जुगाड़ की खेती, को अंजाम दिया ताकि किसी को शक न हो।

पुलिस की कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी

पुलिस ने मौके से सभी 352 पौधों को जब्त कर लिया है और आरोपी उदयलाल को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह और डिप्टी बृजेश सिंह के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। उल्लेखनीय है कि अफीम की अवैध खेती पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी रहती है। अफीम की खेती के लिए सरकार लाईसेंस देती है। अफीम का दूध एक लाख पचास हजार रुपए प्रति लीटर तक बिकता है।

बड़ी खबरें

