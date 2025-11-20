Chittorgarh News: सांवलिया सेठ मंदिर का खोला भंडार, पहले दिन 12.35 करोड़ की गणना

भगवान सांवलिया सेठ मंदिर मंडफिया, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़ जिले में तीर्थस्थल भगवान सांवलिया सेठ मंडफिया के दरबार का भंडार बुधवार को खोला गया। इस बार यह भंडार दो माह बाद खोला गया है, क्योंकि गत माह दीपावली पर्व के कारण भंडार नहीं खोला जा सका था। भंडार की गणना में पहले दिन 12.35 करोड़ रुपए के चढ़ावे की गणना की गई है। अब चढ़ावे में मिली शेष नकदी और सोने चांदी का तोल होगा।
मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव और अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं मंदिर की मुख्य निष्पादन अधिकारी प्रभा गौतम की उपस्थिति में भंडार खोले जाने की प्रक्रिया संपन्न हुई। मंदिर बोर्ड अध्यक्ष वैष्णव ने बताया कि चतुर्दशी को खोले गए भंडार से गिनती में 12 करोड़ 35 लाख रुपए की बड़ी राशि नकद प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि भंडार से निकली शेष नकदी के साथ-साथ सोने-चांदी का तोल होना अभी बाकी है। इसके अतिरिक्त, मंदिर कार्यालय में विभिन्न भक्तों की ओर से भेंट किए गए सोने-चांदी के आभूषणों का तोल और भेंट स्वरूप मिले रुपए की गिनती भी शेष है। मंदिर मंडल की ओर से भंडार खोले जाने के दौरान यात्रियों की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं।
मंदिर बोर्ड की सूचना के अनुसार भंडार से निकली शेष राशि के साथ सोने-चांदी का तोल होना अभी बाकी है। मालूम हो सांवलिया सेठ मंदिर में भक्त हर साल अनुठे उपहार भेंटस्वरूप चढ़ाते हैं। उपहार में सोने और चांदी के आभूषणों के अलावा रत्नजड़ित जेवर भी भगवान सांवलियाजी को समर्पित किए जाते हैं।
