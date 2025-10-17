Chittorgarh News: प्रसादी में ननिहाल आए दो मौसेरे भाइयों की डूबने से मौत, घर में मचा कोहराम

बीते गुरुवार को दोपहर दोनों भाई अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ धूलेश्वर महादेव मंदिर गए। इस दौरान कैलाश और कपिल नहाने के लिए बेड़च नदी में उतर गए। नहाते समय कपिल पानी की गहराई में चले जाने से डूबने लगा। उसको डूबता देख कैलाश उसके बचाने के प्रयास करने लगा पर वह भी पानी की गहराई में जाने से डूब गया। हादसे की जानकारी मिलने पर उपखण्ड अधिकारी बीनू देवल, चंदेरिया थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर, तहसीलदार विपिन चौधरी, घोसुंडा सरपच दिनेश भोई, पुलिस मौके पर पहुंचे और सिविल डिफेंस की टीम को बुलावाकर दोनों की तलाश करवाई।