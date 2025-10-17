Chittorgarh News: प्रसादी में ननिहाल आए दो मौसेरे भाइयों की डूबने से मौत, घर में मचा कोहराम

चित्तौड़गढ़ पुलिस एसपी कार्यालय, इनसेट में शवों की तलाश मे जुटी सिविल डिफेंस टीम, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़ जिले में चंदेरिया थाना इलाके के घोसुंडा गांव में प्रसादी के कार्यक्रम में शामिल होने गए दो मौसेरे भाइयों की गुरुवार को धूलेश्वर महादेव मंदिर के पास बेड़च नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। चंदेरिया थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि भोईखेड़ा निवासी कैलाश (19) पुत्र लालूराम भोई व उसका मौसेरा भाई कपिल (15) पुत्र भोनीराम भोई उदयपुर में पढ़ रहे थे। दोनों अपने ननिहाल में नाना नारायण भोई के यहां आयोजित प्रसादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घोसुंडा गांव आए हुए थे।
बीते गुरुवार को दोपहर दोनों भाई अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ धूलेश्वर महादेव मंदिर गए। इस दौरान कैलाश और कपिल नहाने के लिए बेड़च नदी में उतर गए। नहाते समय कपिल पानी की गहराई में चले जाने से डूबने लगा। उसको डूबता देख कैलाश उसके बचाने के प्रयास करने लगा पर वह भी पानी की गहराई में जाने से डूब गया। हादसे की जानकारी मिलने पर उपखण्ड अधिकारी बीनू देवल, चंदेरिया थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर, तहसीलदार विपिन चौधरी, घोसुंडा सरपच दिनेश भोई, पुलिस मौके पर पहुंचे और सिविल डिफेंस की टीम को बुलावाकर दोनों की तलाश करवाई।
सिविल डिफेंस टीम ने करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद कपिल और कैलाश को पानी से बाहर निकाल लिया। लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। परिजनों को दोनों भाइयों की मौत की सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। पुलिस ने यहां सांवलियाजी अस्पताल में दोनों शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौप दिए।
बड़ी खबरेंView All
चित्तौड़गढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग