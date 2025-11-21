Chittorgarh News: वंदे भारत ट्रेन को ​क्लीयरेंस, इंटरसिटी समेत कई ट्रेनें 10 दिसंबर तक आंशिक रद्द- डायवर्ट

जयपुर रेल मंडल में कई ट्रेनें डायवर्ट की गई हैं। ऐसे में जिन यात्रियों ने जयपुर जंक्शन से ट्रेन की बोर्डिंग कराई है उनके सामने अब ट्रेन में सवार होने के लिए रेलवे कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं कर रहा है। जैसलमेर- रानीखेत एक्सप्रेस में टिकट ले चुके यात्री भरत कुमार ने बताया कि उन्हे 30 नवंबर को रामनगर जाना है। रेलवे ने एसएमएस भेजकर ट्रेन डायवर्ट होने की जानकारी दी है। अब जबकि उन्होने ट्रेन का बोर्डिंग जयपुर जंक्शन से लिया है तो डायवर्जन की स्थिति में उन्हे ट्रेन किशनगढ़ से लेनी होगी या फिर बावल स्टेशन से। इस पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। रेलवे के एसएमएस में किशनगढ़ से बावल स्टेशन के बीच ट्रेन डायवर्ट होने की जानकारी दी गई है।