Chittorgarh News: वंदे भारत ट्रेन को ​क्लीयरेंस, इंटरसिटी समेत कई ट्रेनें 10 दिसंबर तक आंशिक रद्द- डायवर्ट

चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन, पत्रिका फोटो
जयपुर जंक्शन के यार्ड में एयर कोनकोर फेज 2 का काम जारी होने से कई ट्रेनों का ब्लॉक लिया गया है। उदयपुर से वाया चित्तौड़गढ़ होते हुए जयपुर आने वाली कई ट्रेनों को आगामी 10 दिसंबर तक रेलवे ने आंशिक रद्द या डायवर्ट कर दिया है। हालांकि रेलवे की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत का संचालन यथावत रखा गया है। यात्रियों को आगामी 10 दिसंबर तक जयपुर आने जाने के लिए अब वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना होगा।
जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ होकर जयपुर तक चलने वाली इंटरसिटी आज से 10 दिसंबर तक अजमेर से जयपुर के बीच आंशिक रद्द रहेगी। ऐसे में चित्तौड़गढ़ से जयपुर की यात्रा करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इंटरसिटी सुबह 6 बजे उदयपुर से रवाना होकर वाया चित्तौड़गढ़ होते हुए दोपहर 2 बजे जयपुर पहुंचती है। यह ट्रेन आम लोगों के लिए सुविधाजनक है। इसे आंशिक रद्द करने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
रेलवे ने आगामी दिनों में गाड़ी संख्या 12991 और 12992 उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी रेलसेवा को आज से 10 दिसंबर तक और 13 दिसंबर को आंशिक रद्द किया है। इस दौरान दोनों ट्रेन अजमेर तक ही जाएगी। जबकि गाड़ी संख्या 12991 उदयपुर सिटी-जयपुर रेलसेवा 11 और 12 दिसंबर को मार्ग में 15 मिनट रेगुलेट रहेगी। गाड़ी संख्या 19616 कामाख्या-उदयपुर सिटी रेलसेवा 4 दिसंबर को बांदीकुई-जयपुर के बीच एक घंटा रेगुलेट रहेगी।
उदयपुर से चंडीगढ़ के बीच संचालित वंदे भारत ट्रेन का संचालन ब्लॉक के दौरान भी यथावत रहेगा। हालांकि उदयपुर से वाया चित्तौड़गढ़ आने वाली ट्रेनों का संचालन अजमेर तक ही होगा। ऐसे में आगामी 10 दिसंबर तक यात्रियों के पास जयपुर तक का सफर करने के लिए वंदे भारत ट्रेन ही है। लेकिन इंटरसिटी के मुकाबले इसका किराया लगभग तीन गुना ज्यादा होने से यात्रियों की जेब पर आर्थिक भार पड़ेगा।
जयपुर रेल मंडल में कई ट्रेनें डायवर्ट की गई हैं। ऐसे में जिन यात्रियों ने जयपुर जंक्शन से ट्रेन की बोर्डिंग कराई है उनके सामने अब ट्रेन में सवार होने के लिए रेलवे कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं कर रहा है। जैसलमेर- रानीखेत एक्सप्रेस में टिकट ले चुके यात्री भरत कुमार ने बताया कि उन्हे 30 नवंबर को रामनगर जाना है। रेलवे ने एसएमएस भेजकर ट्रेन डायवर्ट होने की जानकारी दी है। अब जबकि उन्होने ट्रेन का बोर्डिंग जयपुर जंक्शन से लिया है तो डायवर्जन की स्थिति में उन्हे ट्रेन किशनगढ़ से लेनी होगी या फिर बावल स्टेशन से। इस पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। रेलवे के एसएमएस में किशनगढ़ से बावल स्टेशन के बीच ट्रेन डायवर्ट होने की जानकारी दी गई है।
चित्तौड़गढ़
राजस्थान न्यूज़
