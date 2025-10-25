Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh News: रबी की बुवाई: अब तक चना सिरमौर 59% हो चुकी बुवाई, दूसरे नंबर पर सरसों

चित्तौड़गढ़ जिले में रबी फसलों की बुवाई को लेकर अब तक चना सिरमौर है। दूसरे नंबर पर सरसों की बुवाई हुई है। जिले में लक्ष्य के मुकाबले चना की अब तक 59.36 फीसदी बुवाई हो चुकी है।

Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Oct 25, 2025

रबी की बुवाई में जुटे किसान, पत्रिका फोटो

चित्तौड़गढ़ जिले में रबी फसलों की बुवाई को लेकर अब तक चना सिरमौर है। दूसरे नंबर पर सरसों की बुवाई हुई है। जिले में लक्ष्य के मुकाबले चना की अब तक 59.36 फीसदी बुवाई हो चुकी है। जबकि रबी फसलों की कुल 3 लाख 11 हजार 850 हैक्टेयर में बुवाई के मुकाबले अब तक 90 हजार 931 हैक्टेयर यानी 29 प्रतिशत बुवाई हो चुकी हैं। किसानों की पहली पसंद गेहूं और दूसरी पसंद सरसों की बुवाई है। लेकिन अब तक गेहूं की बुवाई शुरू नहीं हुई है। अब तक सर्वाधिक बुवाई चने की हुई है।
रबी सीजन की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल हो गया है। किसान तेजी से फसलों की थ्रेसिंग में जुट गए हैं। दीपावली से पहले वातावरण में नमी घुलने से अब सिंचित क्षेत्रों में रबी फसलों की बुवाई ने गति पकड़ ली है। वहीं उद्यानिकी फसलों का भी बेहतर अंकुरण हो रहा है। इससे आगामी दिनों में सर्दी की सब्जियों के भावों में गिरावट आएगी।

3 लाख हैक्टेयर से ज्यादा का लक्ष्य

किसानों की मानें तो आगामी दिनों में मौसम के सर्द होने से भूमि की उर्वरकता बढ़ जाएगी। जिससे रबी की अगेती फसलों का बेहतर अंकुरण होगा। अगेती फसलों की बुवाई से प्रति बीघा उत्पादकता बढ़ने के साथ फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।विशेषज्ञों की मानें तो खेतों में नमी का स्तर 50 प्रतिशत से अधिक रहता है तो उत्पादन 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। जिले में इस बार रबी की बुवाई 3 लाख 11 हजार 950 हैक्टेयर कृषि विभाग का लक्ष्य है।

चित्तौड़गढ़ जिले में रबी की बुवाई हैक्टेयर में

क्रमांकफसल का नामलक्ष्य (हे.)बुवाई (हे.)बुवाई प्रतिशत (%)
1गेहूं1,53,61400
2जौ8,4831,27214.99
3चना89,27753,00059.36
4मटर621016
5सरसों36,10130,68585
6तारामीरा68642561
7अलसी1,1283
8इसबगोल1,60330018
9मैथी1,59176548
10लहसुन5,3232,70050
11अफीम79300
12धनिया2,0821,23559

रबी सीजन में होगा फायदा

जिले में सितंबर के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर माह की शुरूआत में हुई बारिश से खेत में खड़ी खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा। लेकिन यह बारिश रबी सीजन के लिए फायदेमंद रहेगी। खेतों में नमी और मौसम की अनुकूलता से फसलों की प्रति बीघा उत्पादकता बढ़ जाएगी। दिनेश कुमार जागा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, चित्तौड़गढ़

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittorgarh News: रबी की बुवाई: अब तक चना सिरमौर 59% हो चुकी बुवाई, दूसरे नंबर पर सरसों

