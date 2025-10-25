Chittorgarh News: रबी की बुवाई: अब तक चना सिरमौर 59% हो चुकी बुवाई, दूसरे नंबर पर सरसों

रबी की बुवाई में जुटे किसान, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़ जिले में रबी फसलों की बुवाई को लेकर अब तक चना सिरमौर है। दूसरे नंबर पर सरसों की बुवाई हुई है। जिले में लक्ष्य के मुकाबले चना की अब तक 59.36 फीसदी बुवाई हो चुकी है। जबकि रबी फसलों की कुल 3 लाख 11 हजार 850 हैक्टेयर में बुवाई के मुकाबले अब तक 90 हजार 931 हैक्टेयर यानी 29 प्रतिशत बुवाई हो चुकी हैं। किसानों की पहली पसंद गेहूं और दूसरी पसंद सरसों की बुवाई है। लेकिन अब तक गेहूं की बुवाई शुरू नहीं हुई है। अब तक सर्वाधिक बुवाई चने की हुई है।
रबी सीजन की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल हो गया है। किसान तेजी से फसलों की थ्रेसिंग में जुट गए हैं। दीपावली से पहले वातावरण में नमी घुलने से अब सिंचित क्षेत्रों में रबी फसलों की बुवाई ने गति पकड़ ली है। वहीं उद्यानिकी फसलों का भी बेहतर अंकुरण हो रहा है। इससे आगामी दिनों में सर्दी की सब्जियों के भावों में गिरावट आएगी।
किसानों की मानें तो आगामी दिनों में मौसम के सर्द होने से भूमि की उर्वरकता बढ़ जाएगी। जिससे रबी की अगेती फसलों का बेहतर अंकुरण होगा। अगेती फसलों की बुवाई से प्रति बीघा उत्पादकता बढ़ने के साथ फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।विशेषज्ञों की मानें तो खेतों में नमी का स्तर 50 प्रतिशत से अधिक रहता है तो उत्पादन 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। जिले में इस बार रबी की बुवाई 3 लाख 11 हजार 950 हैक्टेयर कृषि विभाग का लक्ष्य है।
|क्रमांक
|फसल का नाम
|लक्ष्य (हे.)
|बुवाई (हे.)
|बुवाई प्रतिशत (%)
|1
|गेहूं
|1,53,614
|0
|0
|2
|जौ
|8,483
|1,272
|14.99
|3
|चना
|89,277
|53,000
|59.36
|4
|मटर
|62
|10
|16
|5
|सरसों
|36,101
|30,685
|85
|6
|तारामीरा
|686
|425
|61
|7
|अलसी
|1,128
|3
|—
|8
|इसबगोल
|1,603
|300
|18
|9
|मैथी
|1,591
|765
|48
|10
|लहसुन
|5,323
|2,700
|50
|11
|अफीम
|793
|0
|0
|12
|धनिया
|2,082
|1,235
|59
जिले में सितंबर के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर माह की शुरूआत में हुई बारिश से खेत में खड़ी खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा। लेकिन यह बारिश रबी सीजन के लिए फायदेमंद रहेगी। खेतों में नमी और मौसम की अनुकूलता से फसलों की प्रति बीघा उत्पादकता बढ़ जाएगी। दिनेश कुमार जागा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, चित्तौड़गढ़
