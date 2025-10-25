Chittorgarh News: रबी की बुवाई: अब तक चना सिरमौर 59% हो चुकी बुवाई, दूसरे नंबर पर सरसों

चित्तौड़गढ़ जिले में रबी फसलों की बुवाई को लेकर अब तक चना सिरमौर है। दूसरे नंबर पर सरसों की बुवाई हुई है। जिले में लक्ष्य के मुकाबले चना की अब तक 59.36 फीसदी बुवाई हो चुकी है। जबकि रबी फसलों की कुल 3 लाख 11 हजार 850 हैक्टेयर में बुवाई के मुकाबले अब तक 90 हजार 931 हैक्टेयर यानी 29 प्रतिशत बुवाई हो चुकी हैं। किसानों की पहली पसंद गेहूं और दूसरी पसंद सरसों की बुवाई है। लेकिन अब तक गेहूं की बुवाई शुरू नहीं हुई है। अब तक सर्वाधिक बुवाई चने की हुई है।

रबी सीजन की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल हो गया है। किसान तेजी से फसलों की थ्रेसिंग में जुट गए हैं। दीपावली से पहले वातावरण में नमी घुलने से अब सिंचित क्षेत्रों में रबी फसलों की बुवाई ने गति पकड़ ली है। वहीं उद्यानिकी फसलों का भी बेहतर अंकुरण हो रहा है। इससे आगामी दिनों में सर्दी की सब्जियों के भावों में गिरावट आएगी।