Chittorgarh News: राजस्थान में मत्स्य पालन विभाग फिर संभालेगा सभी तालाबों की बागडोर, ऑनलाइन होंगे ठेके

मत्स्य विभाग निदेशालय के निदेशक संचिता बिश्नोई की ओर से जारी आदेश के अनुसार जलाशयों में मत्स्याखेट अधिकारों को आगामी नीलामी प्रक्रिया एनइएमएल द्वारा बनाए गए विभाग के ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले बोलीदाताओं का पंजीयन उक्त पोर्टल पर करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात प्रत्येक बोलीवाला को एक लॉगिन आईडी व पासवर्ड होगा। उन्हें एक पंजीयन संख्या का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए वार्षिक शुल्क भी निर्धारित किया गया है। मत्स्य पालन के ठेके विभाग के माध्यम से होंगे। विभाग की ओर से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी हैं। विभाग पंचायत राज से तालाबों की जानकारी, ठेकों की स्थिति आदि मंगवा रहा है। इसके बाद विभाग की ओर से तालाबों की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद ही ऑनलाइन टेण्डर प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी।