Mandi News: CM भजनलाल शर्मा ने दी बड़ी सौगात, 44 करोड़ से बदल जाएगी सूरत, चमकेंगी राजस्थान की मंडियां

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की 12 कृषि उपज मण्डी समितियों में विकास कार्य के लिए लगभग 43 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। सहकारिता व नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दक की मांग पर मुख्यमंत्री शर्मा ने बड़ीसादड़ी, सोजत सिटी, चौहटन, डीडवाना, जैतारण, डग, अजमेर (फल-सब्जी), बालोतरा, केशोरायपाटन, हिण्डौन सिटी, भगत की कोठी और अजमेर (अनाज) कृषि उपज मण्डी समितियों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 43 करोड़ 87 लाख 13 हजार रुपए मंजूर किए हैं।