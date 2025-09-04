उपजिला अस्पताल को लेकर भिड़े मंत्री और विधायक, पिछले कांग्रेस MLA पर लगे आरोप; जूली बोले- वो अब BJP में

इस नोकझोंक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि यह जो बवंडर मचा है, पिछले एमएलए कांग्रेस के थे, उनका और उनकी पार्टी का किया हुआ काम है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्री जी यह जो बवंडर मचा है, इसके लिए आप पिछले कांग्रेस विधायक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन अब तो वह विधायक आपकी पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो चुके हैं। यह तो पुरानी परिपाटी बन गई है।