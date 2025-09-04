Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

उपजिला अस्पताल को लेकर भिड़े मंत्री और विधायक, पिछले कांग्रेस MLA पर लगे आरोप; जूली बोले- वो अब BJP में

Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को जयपुर के शाहपुरा में उपजिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के निर्माण को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 04, 2025

Tikaram Jully and Gajendra Singh
फोटो- विधानसभा YT चैनल

Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को जयपुर के शाहपुरा में उपजिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के निर्माण को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक मनीष यादव और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को उनके जवाबों में विरोधाभास का आरोप लगाते हुए घेरा।

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सदन में इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि शाहपुरा में उपजिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए पहले जारी किया गया टेंडर इसलिए रद्द किया गया क्योंकि पुरानी जगह पर पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने बताया कि उपयुक्त जमीन के आवंटन के बाद नया टेंडर जारी किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि ट्रॉमा सेंटर के लिए उपयुक्त जमीन की कमी के कारण परियोजना में देरी हुई है।

हालांकि, कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने स्वास्थ्य मंत्री के इस जवाब पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को दिए गए एक जवाब में मंत्री ने शाहपुरा की पुरानी जमीन को उपयुक्त बताया था, लेकिन अब उसी जमीन को अपर्याप्त बता रहे हैं। मनीष यादव ने सवाल किया कि मंत्री जी, चार महीने पहले आपने उसी जमीन की तारीफ की थी। अब वही जमीन अचानक खराब कैसे हो गई? इस मामले में स्थानीय विधायक की राय क्यों नहीं ली गई?

