Chittorgarh News: अब बिजली चोरों का खेल खत्म करेगा डिजिटल पहरेदार, बिजली ट्रांसफार्मर बनेंगे जासूस

अब देखना यह है कि विद्युत निगम का यह डिजिटल पहरेदार बिजली चोरी पर कितना नियंत्रण कर पाता है और शहर की बिजली व्यवस्था में कितना सुधार लाता है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नहीं है। इसमें अघरेलू और कमर्शियल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है। उनके रडार पर वह सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और दुकानें भी हैं, जो चोरी की बिजली से अपने उपकरण चलाकर निगम और सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस नई तकनीक से यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस इलाके में सबसे ज्यादा बिजली चोरी हो रही है।