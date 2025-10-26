शिक्षा विभाग: पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी तो ठहर गई डीपीसी की रफ्तार, थर्ड ग्रेड शिक्षकों को प्रमोशन का इंतजार

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़. शिक्षा विभाग में पदोन्नतियों की प्रक्रिया तय मापदंड के अनुसार पूरी नहीं होने से पदस्थापन व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इस कारण वर्षों से कई पद रिक्त चल रहे हैं और हजारों शिक्षकों की डीपीसी की प्रतीक्षा लंबी होती जा रही है। विभागीय नियमों के अनुसारए पदोन्नति की प्रक्रिया शीर्ष पद से शुरू होकर सबसे निचले पद तक जाती है। अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी शिक्षक। इस क्रम से ऊपर के पदों पर पदोन्नति होने पर नीचे के पद रिक्त होते हैं, जिससे क्रमवार अवसर बनते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह श्रृंखला टूट गई है, जिससे तृतीय श्रेणी से लेकर व्याख्याता तक के शिक्षक पदोन्नति से वंचित हैं।