Chittorgarh : असली दुकान पर नकली शराब की बिक्री, दुकान का लाइसेंस निरस्त…पढ़े पूरी खबर

चित्तौडगढ़़. आबकारी विभाग ने अवैध रूप से नकली शराब बनाने की एक फैक्ट्री पर दबिश देकर वहां से बड़ी मात्रा में शराब बनाने के काम आने वाली सामग्री जब्त की है। विभाग की टीम ने युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रकाश जाट मेवदा सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कपासन स्थित न्यायालय में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी चित्तौडगढ़़ गजेन्द्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में विभिन्न टीमें गठित कर इसमें निरीक्षक कपासन नन्द किशोर वैष्णव, प्रहराधिकारी डूंगला बाघसिंह व जाप्ते को शामिल किया गया। टीम ने सिंहाणा, लांगच, सिंहपुर, कोदिया खेड़ी, गौराजी का निम्बाहेड़ा, हाउसिंग बोर्ड चित्तौडगढ़़, माताजी का खेड़ा, हिंगोरिया, कपासन, बेणीपुरिया, ठुकरावा, सेंती, मुंगाणा, मेवदा, कपासन, प्रतापनगर चौराहा उदयपुर में दबिश देकर नकली शराब निर्मित विभिन्न ब्राण्ड की 101 पेटियों में 5332 पव्वों में भरी लगभग 960 लीटर अवैध स्प्रीट निर्मित नकली शराब, विभिन्न ब्राण्ड की 188 बीयर की बोतलें, 18 केन बीयर, 27 बोतलें अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्राण्ड एवं अवैध शराब निर्माण में उपयोग करने की प्लास्टिक जरिकेन में भरा लगभग 20 लीटर स्प्रिट, अवैध शराब निर्माण की पैकिंग मशीन, टेपरोल, गत्ते के कार्टून एवं प्लास्टिक की थैलियों में भरे विभिन्न अंग्रेजी ब्राण्ड के 5042 ढक्कन जब्त किए।
आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिली कि कपासन के लांगच गांव में शराब की अधिकृत दुकान में भी नकली शराब बेची जा रही है। टीम ने दुकान पर दबिश देकर निरीक्षण किया तो वहां अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई। टीम ने शराब जब्त करते हुए दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री में लिप्त कपासन के मेवदा गांव निवासी व युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रकाश जाट, पावली निवासी प्रहलाद जायसवाल, बैणीपुरिया निवासी रविन्द्र सिंह राठौड़, उदयपुर निवासी नरेन्द्रसिंह, सिहाणा निवासी नरेन्द्रसिंह व उदयलाल सुवालका को विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में सहायक आबकारी अधिकारी जगदीशचन्द्र बिश्नोई, प्रहराधिकारी निम्बाहेड़ा हेमराज जाट, आबकारी निरीक्षक चित्तौडगढ़़ अब्दुल जावेद, आबकारी निरीक्षक निम्बाहेड़ा अरविन्द खींची, आबकारी निरीक्षक उदयपुर गिर्वा नरेश सुहेल, प्रहराधिकारी बेगूं श्रवणलाल मीणा व जाप्ता शामिल था।