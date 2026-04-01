Chittorgarh News: मेवाड़ विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े का सिलेबस; एडमिशन से लेकर डिग्री तक में घालमेल

जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश से लेकर परीक्षा परिणाम तक यूजीसी नियमों का पालन नहीं किया गया। बिना आवश्यक पात्रता जांच के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया और परीक्षा के बाद भी प्रवेश दर्शाकर डिग्रियां बांटी गईं। विश्वविद्यालय की ओर से संचालित कृषि विस्तार से जुड़े पाठ्यक्रम में भी बड़े स्तर पर अनियमितताएं मिली हैं। शोध उपाधियों के वितरण में भी गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। इस पर उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी कर 45 दिन में बिंदुवार जवाब मांगा है।