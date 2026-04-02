चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर न्याय के लिए कराहता रहा घायल ऑटो चालक, पत्नी सपना ने लगाई गुहार

Chittorgadh News: राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक अजीब दृश्य देखने को मिला। चंदेरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे का शिकार हुआ एक गंभीर घायल ऑटो चालक जब पुलिस की कथित अनदेखी से आहत हुआ तो वह न्याय की गुहार लेकर सीधे कलेक्टर की चौखट पर पहुंच गया। गंभीर हालत में वह कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर ही लेट गया और अपनी आपबीती सुनाकर सिस्टम की संवेदनहीनता को उजागर किया।