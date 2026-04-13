‘आयरन मैन’ श्रीकृष्ण रावल ने 16 हिमालयी चोटियां फतह कर रचा इतिहास, साक्षात मौत को देखकर भी पीछे नहीं हटे

Adventure Inspiration Story: उम्र की उस दहलीज पर जहां लोग रिटायरमेंट और आराम की योजना बनाते हैं, चित्तौड़गढ़ के 51 वर्षीय श्रीकृष्ण रावल बर्फीले तूफानों से रुबरू हो रहे हैं। पिछले 20 साल में हिमालय की 16 दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराकर उन्होंने साबित कर दिया है कि 'संकल्प के आगे हिमालय भी बौना है'। यह कहानी सिर्फ पर्वतारोहण की नहीं, बल्कि उस अजेय जिजीविषा की है जिसने साक्षात मौत को देखकर भी कदम पीछे नहीं खींचे।