कुरीतियों को खत्म करने के लिए जाट समाज का सख्त निर्णय, नहीं मानने पर पांच लाख रुपए का जुर्माना

मृत्यु के बाद बाहरवें दिन ढोल प्रथा बिल्कुल बंद रहेगी और सिर्फ मंदिर जाया जाएगा। मृत्यु भोज में स्वेच्छा पूर्वक सिर्फ एक मिठाई ही बनाई जाएगी। बैठक में इन सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया और यह निर्णय लिया गया कि जो कोई भी इन प्रस्तावों का उल्लंघन करेगा उस पर समाज का पांच लाख रुपए का दंड लगाया जाएगा और उसे पांच वर्ष तक समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा।