चित्तौड़गढ़: हाइवे पर चलती कार बनी आग का गोला, चालक जिंदा जला

चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़-उदयपुर राजमार्ग पर भादसोड़ा थाना क्षेत्र के नपानिया गांव के पास चलती कार में भीषण आग लग गई। हाइवे पर पलभर में कार आग का गोला बन गई। हादसे में कार चालक जिंदा जल गया। घटना के बाद हाइवे पर जाम लग गया। पुलिस व दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया।
थानाप्रभारी महेन्द्र सिंह ने बताया कि उदयपुर की ओर से कार चित्तौड़गढ़ की तरफ आ रही थी। नपानिया गांव के पास अचानक चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग की चपेट में आ गई। इससे हाइवे पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर भादसोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाइवे पर आवागमन रोका गया।
जिला मुख्यालय से दमकल मौके पर पहुंची। दमकल ने आग पर तो काबू पाया तब तक उसमें सवार चालक जिंदा जल गया। आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह खाक हो गई। नम्बर के आधार पर पुलिस ने कार मालिक से संपर्क किया तो उसने बताया कि उसने कार सिंहपुर निवासी शोभालाल आचार्य को बेच दी है।
पुलिस ने शोभालाल से मोबाइल पर संपर्क कर उसे मौके पर बुलाया। शोभालाल ने बताया कि यह कार उसका भाई अम्बालाल आचार्य लेकर गया था। वह किसी काम से मंगलवाड़ जाने की बात कहकर घर से निकला था। मृतक की पहचान अम्बालाल के रूप में हुई। उदयपुर से फोरेंसिक टीम व चित्तौड़गढ़ से एमओबी टीम हादसा स्थल पहुंची।
