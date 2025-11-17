चित्तौड़गढ़: हाइवे पर चलती कार बनी आग का गोला, चालक जिंदा जला

चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़-उदयपुर राजमार्ग पर भादसोड़ा थाना क्षेत्र के नपानिया गांव के पास चलती कार में भीषण आग लग गई। हाइवे पर पलभर में कार आग का गोला बन गई। हादसे में कार चालक जिंदा जल गया। घटना के बाद हाइवे पर जाम लग गया। पुलिस व दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया।