Chittorgarh: स्कूल-कॉलेज के छात्र बनेंगे जॉब क्रिएटर, स्टार्टअप प्रोजेक्ट पास तो मिलेगा 2 करोड़ का लोन और सब्सिडी

Rajasthan Startup Policy: राजस्थान के युवाओं के नवाचारी सपनों को अब पंख लगने लगे हैं। राज्य सरकार के 'आई-स्टार्ट' कार्यक्रम के तहत स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के बिजनेस आइडिया को धरातल पर उतारने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी।

चित्तौड़गढ़ जिले के 6 उत्साही छात्रों ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपने स्टार्टअप रजिस्टर्ड करा लिए हैं। सरकार का मानना है कि भविष्य के बड़े कॉर्पोरेट घराने आज के क्लासरूम से ही निकलेंगे। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से बेरोजगारी पर लगाम लगेगी और जॉब क्रिएटर बनकर उभरेंगे।