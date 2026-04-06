Chittorgarh: खेतों में खिली पीली सुनहरी चमक; सरसों-गेहूं से आगे निकली सूरजमुखी, किसानों की बदल रही किस्मत

Agriculture Innovation: राजस्थान के कई जिलों में अब पारंपरिक खेती का तरीका बदल रहा है। कम पानी और कम लागत में सूरजमुखी किसानों के लिए एटीएम साबित हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सादड़ी उपखंड के ओरवड़िया गांव में कट्स मानव विकास केंद्र और हैदराबाद के तिलहन संस्थान के सहयोग से शुरू हुआ यह प्रयोग अब जिले के 39 अन्य खेतों में सफलता की इबारत लिख रहा है। नजदीक के प्रतापगढ़ जिले में भी कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली सूरजमुखी की फसल किसानों को आकर्षित कर रही है।