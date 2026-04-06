Chittorgarh: नन्ही बिटिया का पराक्रम, स्केट्स से 9 साल की आराध्या ने फतह किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग, हर कोई रह गया दंग

महज 9 साल की उम्र, पैरों में स्केटिंग शूज और आंखों में अजेय दुर्ग को फतह करने का सपना। महारानी पद्मिनी की धरती पर इस नन्ही जांबाज ने दुर्ग की कठिन और घुमावदार चढ़ाई को स्केटिंग करते हुए पार कर हर किसी को हैरत में डाल दिया है। गांधीनगर निवासी ज्वेलर्स दीपक सोनी की पुत्री आराध्या सोनी 7 साल की उम्र से ही स्केटिंग कर रही है। महज दो साल में उसने दुर्ग की चढ़ाई के साथ-साथ पूर्व में गांधीनगर सेक्टर एक मेनरोड़ अपने आवास से सेंती सांवलियाजी मंदिर छह किलोमीटर स्केटिंग की है।