Chittorgarh News: कश्मीरी सेब से मटर 4 गुना ज्यादा महंगा, सीजन की सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर

सर्दी की शुरुआत के साथ ही आए मटर के भाव 400 रुपए प्रति किलो है। जो फलों के भाव को भी मात दे रहे हैं। टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी जैसी रोजमर्रा की सब्जियों के दामों में भी उछाल आया है। पिछले दिनो बारिश के कारण सब्जियों में हुए नुकसान के कारण भाव बढ़ने के साथ ही सब्जियों की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है। खेतों से बाजार में नई फसल आने में अभी समय लगेगा। ऐसे में फिलहाल उपभोक्ताओं को महंगाई झेलनी पड़ेगी। सर्दी के मौसम की सब्जियां मटर, मूली, गाजर, टमाटर और हरी मिर्च की नई आवक नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। इससे बाजार में आपूर्ति बढ़ने और भावों में 20 से 30 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है।