Chittorgarh News: कश्मीरी सेब से मटर 4 गुना ज्यादा महंगा, सीजन की सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर

कश्मीरी सेब से मटर चार गुना ज्यादा महंगा, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ. सर्दी के मौसम का आगाज होने के साथ ही अब मंडियों में सीजनल सब्जियों की आवक शुरू हो गई है। हालांकि सीजन की सब्जियों के दाम आवक बढ़ने के बावजूद आसमान छू रहे हैं। मंडियों में मटर के दाम कश्मीरी सेब की कीमत से चार गुना ज्यादा महंगे हैं। ऐसे में सीजन की सब्जी मटर फिलहाल आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों से रसोई का बजट इस समय पूरी तरह गड़बड़ा गया है। सब्जियों के भाव इतने बढ़ गए हैं कि कई सब्जियां फलों से भी महंगी बिक रही हैं।
सर्दी की शुरुआत के साथ ही आए मटर के भाव 400 रुपए प्रति किलो है। जो फलों के भाव को भी मात दे रहे हैं। टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी जैसी रोजमर्रा की सब्जियों के दामों में भी उछाल आया है। पिछले दिनो बारिश के कारण सब्जियों में हुए नुकसान के कारण भाव बढ़ने के साथ ही सब्जियों की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है। खेतों से बाजार में नई फसल आने में अभी समय लगेगा। ऐसे में फिलहाल उपभोक्ताओं को महंगाई झेलनी पड़ेगी। सर्दी के मौसम की सब्जियां मटर, मूली, गाजर, टमाटर और हरी मिर्च की नई आवक नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। इससे बाजार में आपूर्ति बढ़ने और भावों में 20 से 30 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है।
बाजार में मटर, मूली, मैथी जैसी सर्दी की सब्जियां आने लगी हैं, लेकिन शुरुआती भाव ज्यादा होने के कारण अभी आम आदमी की पहुंच से दूर है। बाजार में इनकी आपूर्ति बढ़ने और भावों में 20 से 30 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि अब भी करीब 10 से 15 दिन बाद ही सीजन की सब्जियों के दाम सामान्य होने की उम्मीद है।
|क्रमांक
|सब्जी का नाम
|भाव (₹/किलो)
|1
|मटर
|400
|2
|मूली
|25
|3
|पालक
|30
|4
|हल्दी
|50
|5
|टमाटर
|40
|6
|हरी मिर्च
|60
|7
|भिंडी
|40
|8
|टिंडे
|70
|9
|लौकी
|40
|10
|ग्वार फली
|80
|11
|रतालू
|80
|12
|लहसुन
|150
