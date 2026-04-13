Chittorgarh: खाकी पर दाग; बदमाशों से जब्त मोबाइल गायब, 2 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

कार की तलाशी में पुलिस ने इनके कब्जे से एक 12 बोर बंदूक, 9 राउंड कारतूस, चार मोबाइल और कार जब्त की थी। नियमानुसार पकड़े गए आरोपियों और सामान को अग्रिम कार्रवाई के लिए बस्सी थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया था। बदमाशों से जब्त सामान में थाना स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत आलाधिकारियों तक पहुंची तब मामले का खुलासा हुआ। अधिकारियों ने मामले को अनुशासनहीनता मानते हुए थाने के एएसआइ और एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर करने के आदेश जारी ​किए हैं।