कपासन में ढाई इंच बारिश, प्रतापगढ़ में झमाझम, यहां सुबह से बारिश का दौर जारी

Rain Forecast in Rajasthan : राजस्थान ( Heavy Rain in Rajasthan ) में बुधवार को उमस और गर्मी के बाद झमाझम बारिश ( Rain in Rajasthan ) हुई। Chittorgarh के कपासन, भदेसर, राशमी क्षेत्र में तेज बारिश ( Heavy Rain ) हुई। जिले में सर्वाधिक ढाई इंच बारिश कपासन में दर्ज हुई...