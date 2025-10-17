Rajasthan News: 20 साल की सजा काट रहे शख्स ने जमानत पर छूटते ही लूटी चेन, घर में पुताई के बहाने घुसा

चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं में एक महिला के घर में घुसकर चेन लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लूटी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है। थाना प्रभारी शिवलाल ने बताया कि पगारिया मोहल्ला निवासी गणेश देवी पत्नी अमर सिंह लोढ़ा दिन के समय अपने घर के बाथरूम में कपड़े धो रही थीं। तभी मुंह पर कपड़ा बांधे और काले कपड़े पहने हुए एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसा। उसने महिला से पुताई (पेंटिंग) करने की जगह के बारे में पूछा। जब महिला ने उस ओर इशारा किया, तो युवक ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली और भाग गया। आरोपी पूर्व में अन्य मामले में 20 साल की सजा काट रहा है और कुछ दिन पूर्व ही जमानत पर जेल से बाहर आया था।