चित्तौड़गढ़

Rajasthan News: 20 साल की सजा काट रहे शख्स ने जमानत पर छूटते ही लूटी चेन, घर में पुताई के बहाने घुसा

बेगूं में एक महिला के घर में घुसकर चेन लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लूटी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है।

2 min read

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Oct 17, 2025

चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं में एक महिला के घर में घुसकर चेन लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लूटी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है। थाना प्रभारी शिवलाल ने बताया कि पगारिया मोहल्ला निवासी गणेश देवी पत्नी अमर सिंह लोढ़ा दिन के समय अपने घर के बाथरूम में कपड़े धो रही थीं। तभी मुंह पर कपड़ा बांधे और काले कपड़े पहने हुए एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसा। उसने महिला से पुताई (पेंटिंग) करने की जगह के बारे में पूछा। जब महिला ने उस ओर इशारा किया, तो युवक ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली और भाग गया। आरोपी पूर्व में अन्य मामले में 20 साल की सजा काट रहा है और कुछ दिन पूर्व ही जमानत पर जेल से बाहर आया था।

पुलिस को की गुमराह करने की कोशिश

पुलिस ने मामले में संदेह के आधार पर 25 वर्षीय रोहित पुत्र श्यामलाल सेन निवासी मंडावरी (हाल अन्नपूर्णा मंदिर के पास) को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर वृद्ध महिला से लूटी गई सोने की चेन उसके घर से बरामद कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए वारदात के समय काली टी-शर्ट और पैंट पहनी थी, लेकिन तुरंत बाद उसने सफेद ड्रेस पहन ली। इसके बाद वह जानबूझकर उन जगहों पर घूमता रहा, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, ताकि उसकी पहचान न हो सके। हालांकि, पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया और उसने चेन लूटना स्वीकार कर लिया।

9 महीने पहले ही जेल से छूटा

पुलिस के अनुसार के अनुसार आरोपी रोहित का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह पहले भी नाबालिग का अपहरण और नाबालिग से छेड़छाड़ के दो मामलों में जेल जा चुका इनमें से एक पॉक्सो एक्ट के मामले में उसे न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह चित्तौड़ और उदयपुर की जेल में बंद रहा है। आरोपी फरवरी 2025 में ही जेल से जमानत पर हुआ था। उसका दूसरा मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है।

Published on:

17 Oct 2025 01:14 pm

Chittorgarh / Rajasthan News: 20 साल की सजा काट रहे शख्स ने जमानत पर छूटते ही लूटी चेन, घर में पुताई के बहाने घुसा

चित्तौड़गढ़

