Rajasthan: कांग्रेस में फूटा ‘लेटर बम’: कांग्रेस अध्यक्ष को पीसीसी चीफ समेत 5 लोगों के खिलाफ लिखा शिकायती पत्र लीक

Chittorgarh: चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद को लेकर ’लेटर बम’ फूट गया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के नंबर से पार्टी के ही एक सोशल मीडिया ग्रुप पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखा गया यह पत्र लीक हो गया। ग्रुप से जुड़े कुछ लोगों ने इस पत्र के स्क्रीन शॉट ले लिए और वीडियो भी तैयार कर ली। जिसमें चित्तौड़गढ़ के एक वरिष्ठ नेता के नंबर से यह पत्र डालना बताया जा रहा है। कांग्रेस के इस ग्रुप से जुड़े कुछ लोगों की ओर से वरिष्ठ नेता के नंबर से ग्रुप में पत्र आते ही स्क्रीन शॉट ले लिए गए। यह पत्र लीक होते ही जिले में गुटों में बंटी कांग्रेस में भूचाल आ गया है। हालाकि राजस्थान पत्रिका इस पत्र की पुष्टि नहीं करता।