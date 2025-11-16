Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: कांग्रेस में फूटा ‘लेटर बम’: कांग्रेस अध्यक्ष को पीसीसी चीफ समेत 5 लोगों के खिलाफ लिखा शिकायती पत्र लीक

चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद को लेकर ’लेटर बम’ फूट गया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के नंबर से पार्टी के ही एक सोशल मीडिया ग्रुप पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखा गया यह पत्र लीक हो गया।

चित्तौड़गढ़

Anand Prakash Yadav

Nov 16, 2025

कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, फाइल फोटो

Chittorgarh: चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद को लेकर ’लेटर बम’ फूट गया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के नंबर से पार्टी के ही एक सोशल मीडिया ग्रुप पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखा गया यह पत्र लीक हो गया। ग्रुप से जुड़े कुछ लोगों ने इस पत्र के स्क्रीन शॉट ले लिए और वीडियो भी तैयार कर ली। जिसमें चित्तौड़गढ़ के एक वरिष्ठ नेता के नंबर से यह पत्र डालना बताया जा रहा है। कांग्रेस के इस ग्रुप से जुड़े कुछ लोगों की ओर से वरिष्ठ नेता के नंबर से ग्रुप में पत्र आते ही स्क्रीन शॉट ले लिए गए। यह पत्र लीक होते ही जिले में गुटों में बंटी कांग्रेस में भूचाल आ गया है। हालाकि राजस्थान पत्रिका इस पत्र की पुष्टि नहीं करता।

पत्र में ये लिखा

पत्र में लिखा है कि अक्टूबर 2025 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान राज्य में पार्टी की वैचारिक मजबूती और संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संगठन सृजन अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न पर्यवेक्षक विभिन्न जिलों में भेजे गए। ताकि कार्यकर्ताओं व नेताओं का मनोभाव जाना जा सके और जिला अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त उमीदवारों का चयन किया जा सके। यह वाकई एक क्रांतिकारी कदम है। चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष पद के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षक सुभाषिनी यादव तथा प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों ने सभी ब्लॉकों का दौरा किया, कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श किया तथा इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे।

वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य ने भी इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया। जैसे ही यह जानकारी पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंची, चारों तरफ भारी रोष और असंतोष व्याप्त हो गया। पार्टी का एक निष्ठावान एवं जिमेदार सिपाही होने के नाते मैं इसे अपना नैतिक दायित्व समझता हूं कि इस विषय को आपके संज्ञान में लाऊं। पत्र में आवेदनकर्ता पीसीसी सदस्य पर कई आपराधिक मुकदमें दर्ज होने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्र में लिखा है कि इन बातों की सत्यता प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के समक्ष ब्लॉक, मंडल एवं ग्राम पंचायत स्तर पर हुई बैठकों में साधारण कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने खुलकर व्यक्त की।

ग्रुप से हटाने से पहले बन गए स्क्रीन शॉट

पत्र में लिखा है कि गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इस पीसीसी सदस्य ने ललित बोरीवाल के साथ मिलकर अपने व्यापारिक संबंधों व धन-बल का उपयोग करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों एवं डोटासरा के निकटवर्ती लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आर्थिक प्रलोभन, चार पहिया वाहन एवं अन्य सुविधाएं ऑफर की, जो पूरी तरह अनैतिक था।

पत्र में प्रदेशाध्यक्ष के एक निजी सचिव, पीसीसी महासचिव और संगठन मंत्री के नाम का उल्लेख करते हुए इन पर आर्थिक पैकेज और चार पहिया वाहन लेने का आरोप लगाया गया है। साथ ही इन तीनों को प्रदेश के मुखिया के आंख, कान और नाक माने जाना बताया है। खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता के नंबर से जो पत्र पार्टी के ही जिस सोशल मीडिया ग्रुप में डाला गया, उस पत्र में किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। पत्र अंग्रेजी में लिखा गया है। बाद में इसे हटा दिया गया।

दो गुटों में बंटी पार्टी

गौरतलब है कि चित्तौड़गढ़ जिले में भी कांग्रेस गुटों में बंटी हुई है और यह सभी गुट पार्टी के ही किसी न किसी बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए पैनल तैयार करने के लिए जब पर्यवेक्षक चित्तौड़गढ़ आए थे, तब गुटबाजी पर्यवेक्षकों के सामने आ गई थी। पूर्व विधायक सुरेन्द्रसिंह जाड़ावत ने वर्तमान जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी को एक बार फिर जिलाध्यक्ष बनाने की पैरवी की थी।

जबकि कई कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, पीसीसी सदस्य प्रमोदसिंह सिसोदिया, महिला जिलाध्यक्ष नीतू कंवर भाटी, बद्रीलाल जाट जगपुरा आदि को जिलाध्यक्ष बनाने की पैरवी की थी। जबकि पूर्व विधायक राजेन्द्रसिंह बिधूड़ी ने दलित और आदिवासी वर्ग से किसी को जिलाध्यक्ष बनाने की पैरवी की थी। अब जब जिलाध्यक्ष को लेकर घोषणा होने में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे समय में फूटा ’यह लेटर बम’ पार्टी में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Published on:

16 Nov 2025 11:45 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Rajasthan: कांग्रेस में फूटा ‘लेटर बम’: कांग्रेस अध्यक्ष को पीसीसी चीफ समेत 5 लोगों के खिलाफ लिखा शिकायती पत्र लीक

